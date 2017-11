Pri hiši zagorel avto; na Kandijski zbil peško

8.11.2017 | 07:05

Včeraj ob 6.05 uri je v naselju Jezero, občina Trebnje, pri stanovanjski hiši gorelo osebno vozilo. Požar na vozilu je pričel gasiti lastnik, gasilci PGD Trebnje, Lukovek in Ponikve so ogenj dokončno pogasili, ohladili vozilo in odklopili akumulator. Ogenj se ni razširil na stanovanjsko hišo. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Zbil peško

Ob 8.46 je na Kandijski cesti v Novem mestu voznik z osebnim vozilom zbil peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano peško oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nevarna najdba

Ob 12.34 je v naselju Selo pri Mirni, občina Mirna, krajan ob stanovanjskem objektu našel tulec topovske granate kalibra 76,5 mm iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in shranila v ustrezno skladišče.

Visoke vode

V večernem času je v kraju Malence, občina Kostanjevica na Krki, reka Krka, tako kot marsikje drugje, poplavila na območju vsakoletnih pogostih poplav.

Ob 16.03 je v Vavti vasi v občini Straža zaradi dviga podtalnic, voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so izčrpali okoli 3 kubične metre vode.

Drevo na cesti

Ob 8.20 je na cesti Impoljca–Brestanica v naselju Arto, občina Sevnica, podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili delavci cestnega podjetja CGP Sevnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HEROJA STARIHA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVEC, TP KORITA, TP ARTMANJA VAS in TP ŠAHOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

