Krka preplavila cestišče, cesta zaprta

8.11.2017 | 08:25

Foto: arhiv DL

Kot so napovedovali meteorologi, je gladina reke Krke zaradi obilnejših padavin ponekod presegla bregove in že poplavlja. Tako so z Regijskega centra za obveščanje sporočili, da so ob 6.40, ko je Krka poplavila del cestišča na odseku Kostanjevica na Krki - Zameško, v občini Kostanjevica na Krki, dežurni delavci cestnega podjetja postavili popolno zaporo cestišča.

Zaradi poplavljenega cestišča je tako popolnoma zaprta cesta Smednik - Kostanjevica, na odseku Koprivnik - Malence.

S. G.