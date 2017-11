Lastnikom zrasli visoki apetiti

Območje urejanja z OPPN Poslovna cona Prelesje (Foto: Lapego, arhiv)

Šentrupert - Občina Šentrupert želi na južni in jugozahodni strani naselja Prelesje ob regionalni cesti med Trebnjim in Mokronogom, kjer je dovolj površine za gradnjo objektov za različne poslovne dejavnosti, urediti poslovno cono, a po besedah župana Ruperta Goleta načrti zanjo že nekaj časa stojijo na mestu.

Težava je v tem, da imajo lastniki zemljišč, kjer je predvidena poslovna cona, prevelika pričakovanja in zahteve glede cene odkupa zemljišč. Ti tudi po skupnih sestankih z zainteresiranimi investitorji ne odstopajo od cene 30 evrov za kvadratni meter, pravi župan in poudarja, da gre za komunalno neurejena kmetijska zemljišča, ki bi jih bilo treba še opremiti z vso pripadajočo infrastrukturo, zato so po njegovem njihove zahteve sedaj nerazumno visoke. Pred sprejetjem podrobnega občinskega prostorskega načrta so se pogovarjali o ceni 10 evrov za kvadratni meter in tudi občina je v svojih izračunih upoštevala ta znesek, a po sprejetju odloka so njihovi apetiti precej zrasli. »Mislim, da bi bilo potrebno več razumnega odnosa do situacije,« pravi Gole.

Rupert Gole, župan občine Šentrupert (Foto: J.A., arhiv DL)

Za nakup določenega dela zemljišč sta se in se še zanimata dve lokalni podjetji, ki bi na teh površinah radi širili svojo dejavnost. »Ponudili sta ceno 10 evrov za kvadratni meter, več pa jima poslovna matematika ne dovoli,« pravi župan in dodaja, da se bodo investitorji, če ne bodo lastniki zemljišč znižali postavljenih pogojev, po vsej verjetnosti raje odločili za drugo lokacijo. »Za isti denar bodo kupili komunalno urejene parcele ob avtocesti v Mirni Peči,« opozarja.

Tega si župan ne želi, a če ne bodo našli skupnega jezika, se lahko na koncu zgodi dvoje. »Ker ne gre drugače, je ena izmed možnosti ta, da zadevo vrnemo nazaj v kmetijska zemljišča in zaključimo zgodbo. Možno pa je tudi, da bo nekdo kupil zemljišča po ponujeni ceni. Čeprav mislim, da takega investitorja ne bo, kajti vsak podjetniki mora v ceno svojega izdelka vključiti celotno investicijo. Če je ta previsoka, potem ni konkurenčen ostalim,« meni Gole.

Zgodba o poslovni coni bi tako propadla, še preden bi dejansko zaživela. Na občini upajo, da to tega vseeno ne bo prišlo, kajti predvidena so nova delovna mesta in tudi sami so vanjo vložili že precej časa in energije. Po sprejetju podrobnega občinskega prostorskega načrta so se prijavili na javni razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s katerim bi dobili denar za komunalno urejanje poslovne cone. A eden izmed pogojev je zaveza investitorja, da bo zagotovil določeno število delovnih mest. Po besedah župana sta investitorja pripravljena sprejeti to zavezo, vendar če se bo ustavilo že pri odkupu zemljišč, bo celotna zadeva padla v vodo.

Članek je bil objavljen v 44. številki Dolenjskega lista, 2. novembra 2017.

Rok Nose

