Prejeli oktobrska priznanja

8.11.2017 | 10:10

Častna občana občine Brežice z županom Ivanom Molanom (Foto: občina Brežice)

Brežice - V Brežicah so imenovali častna občana, in sicer sta ob dosedanjih nosilcih tega naziva prejela to najvišje znamenje časti v občini Brežice nekdanji naddekan savskega naddekanata in dekan dekanije Videm Milan Kšela ter znanstvenica in virologinja prof. dr. Tatjana Avšič Županc. Kšeli so tako izrazili priznanje za življenjsko delo, s katerim je trajno zaznamoval življenje v občini Brežice, Avšič Župančevi pa za izjemne znanstvene dosežke na področju virologije ter za promocijo zdravja kot vrednote.

Častna naziva so jima podelili na slavnostni seji brežiškega občinskega sveta 27. oktobra v Viteški dvorani brežiškega gradu na predvečer praznika občine Brežice.

Oktobrsko nagrado so prejeli Milena Strašek za dolgoletno predano in strokovno delo pri promociji zdravja v občini in Posavju, Stanislav Barkovič za dolgoletno prostovoljno delo v krajevni skupnosti Velika Dolina in Alenka Černelič Krošelj za izjemno prizadevnost pri ohranjanju kulturne dediščine. Priznanje občine Brežice so dobili podjetje Gradbeništvo Jože Glogovič za pomemben prispevek k razvoju podjetništva v občini, Kulturno društvo Ivan Kobal Krška vas ob 90-letnici za pomemben prispevek pri ohranjanju ljubiteljske kulture in podjetje Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) za izjemen dosežek na področju obnovljivih virov energije in za družbeno odgovorno delovanje, kot so zapisali v obrazložitvah.

»Zelo sem ganjena, ker sem ob vseh priznanjih dobila zdaj še to priznanje v Brežicah. Še vedno sem Brežičanka in na to sem zelo ponosna,« je v zahvali rekla Tatjana Avšič Županc in prejela močan aplavz obiskovalcev, ki so napolnili Viteško dvorano.

V imenu dobitnikov je udeležence nagovoril Milan Kšela. Svoj nagovor je naslonil na Antona Martina Slomška in ob tem izrazil tudi zahvalo vsem, ki pomagajo obnavljati Slomškov dom v Brežicah. »Imenovanja za častnega občana sem vesel, ker mi pomeni, da ste me vzeli za svojega. Želim si, da bi sčasoma vsi prebivalci Brežic postali častni občani,« je dejal Milan Kšela na slavnostni seji brežiškega občinskega sveta, kjer je v kulturnem sporedu nastopil Mešani pevski zbor Viva Brežice.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, dne 2.11. 2017.

M. Luzar