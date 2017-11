Posavski kavalir oropal hrvaško poslovalnico za odkup plemenitih kovin

8.11.2017 | 11:05

Osumljenega so privedli na zaslišanje na Okrožno sodišče v Krškem, kjer je preiskovalni sodnik po zaslišanju odredil hišni pripor do izročitve Hrvaški. Osumljeni je še vedno v priporu. (Foto: J. A.)

Zagreb, Novo mesto - Prejšnji teden so slovenski in hrvaški policisti na območju Posavja prijeli moškega, ki naj bi 8. marca letos v poslovni zgrabi Eurotower oropal poslovalnico za odkup plemenitih kovin Moro & Kunst, je poročal hrvaški portal 24sata. Bil je Slovenec, neuradno naj bi šlo za 40-letnega R. S. iz okolice Dobove.

Ropar je odnesel za 1,8 milijona kun (dobrih 240.000 evrov) zlata in denarja. Po poročanju omenjenega medija naj bi na vhodu v stavbo pokazal ponarejeno osebno izkaznico, prav tako je storil, ko je kot prodajalec zlata prišel v 11. nadstropje, kjer se nahaja omenjena poslovalnica.

PODARIL VRTNICO, POTEM PA POTEGNIL PIŠTOLO

Zaposleni naj bi se celo priklonil in ji ob dnevu žena podaril vrtnico, v naslednjem trenutku, ko je začela izpolnjevati formularje, pa ji je pod nos pomolil pištolo.

Roparju, ki je v vrečko nagrabil denar in zlato, se je uspelo izmuzniti iz stavbe, policija pa ga je iskala dolgih osem mesecev.

SODELOVANJE SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH POLICISTOV

»Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so v sodelovanju s hrvaškimi kolegi iz Policijske uprave Zagreb 2. novembra 2017 na območju Posavja izsledili in prijeli 40-letnega državljana Slovenije, osumljenega storitve kaznivega dejanja oboroženega ropa v Zagrebu,« je navedbe omenjenega hrvaškega medija za Dolenjski list potrdila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Povedala je še, da so pri osumljenemu opravili hišno preiskavo, sledila je aretacija na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, izdanega s strani hrvaških pravosodnih organov. Osumljenega so privedli na zaslišanje na Okrožno sodišče v Krškem, kjer je preiskovalni sodnik po zaslišanju odredil hišni pripor do izročitve Hrvaški.

ŽE OBSOJEN ZA ROP

Sicer je osumljeni star znanec policije in sodišč. Drenikova je pojasnila, da je bil v preteklosti na območju Posavja že pravnomočno obsojen na večletno zaporno kazen zaradi oboroženega ropa, katerega je izvedel na območju Brežic. Po naših podatkih naj bi pred desetimi leti oropal recepcijo Čateških Toplic (šlo je za dobrih 70 tisočakov), za kar naj bi bil obsojen na osem let zapora.

»Obravnavan in obsojen pa je bil tudi za različna premoženjska kazniva dejanja (tatvine, goljufije ...) in kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami. Zaradi suma, da je 40-letni moški na območju Zagreba storil še več kaznivih dejanj, hrvaški kriminalisti nadaljujejo s preiskavami,« je še dodala Drenikova in ob tem izpostavila tradicionalno dobro sodelovanje med novomeškimi in zagrebškimi kriminalisti predvsem pri preprečevanju čezmejne kriminalitete (poleg opisanega tudi kazniva dejanja, povezana z ilegalnimi migracijami, tihotapstvom ter odkrivanju in preiskovanju gospodarskih kaznivih dejanj).

J. A.