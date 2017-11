Otroci za varnost v prometu

8.11.2017 | 12:00

Foto: arhiv NIJZ OE Novo mesto

Novo mesto - Že tretje leto zapored novomeška enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju z Osnovno šolo Drska in Policijsko postajo Novo mesto organizira preventivno akcijo "Otroci za varnost v prometu".

Njen namen je dvigniti ozaveščenost o posledicah uživanja alkohola pri udeležencih v prometu, v akciji pa sodelujejo učenci prve triade ter starejša skupina predšolskih otrok, pedagoški delavci, starši otrok ter splošna javnost. Slogana akcije sta "Varen voznik je trezen voznik." in "Ko piješ, ne vozi, če voziš, ne pij."

"Ker so naši otroci vsakodnevno vključeni v cestni promet in so tekom odraščanja tudi zelo dojemljivi za dejanja odraslih, smo želeli, da se v regijskih osnovnih šolah ter vrtcih v sklopu učnega kurikuluma učitelji z učenci oz. otroci pogovarjajo o problematiki alkohola v prometu in preventivi prometnih nezgod, povzročenih zaradi tveganega uživanja alkohola," poudarja Janja Jurečič.

Likovni natečaj in ulična akcija

V septembru so bile vse šole in vrtci povabljeni k sodelovanju likovnega natečaja na temo alkohol in promet. Na to temo so učenci in otroci risali risbice. S svojimi sporočili in sliko naj bi potrkali na vest odraslih, da bo alkohola v prometu čim manj. Del projekta pa je povezan tudi z ulično akcijo, ki se bo v sodelovanju z OŠ Drska in novomeškimi policisti odvijala v petek, 10. novembra, v dopoldanskem času, in sicer na avtobusni postaji na Topliški cesti.

S. G.