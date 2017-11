Našel bančno kartico in jo zlorabil, v enem dopoldnevu zapravil 759 evrov

8.11.2017 | 16:15

Vlatko Yosifovski danes svoja dejanja obžaluje. (Foto: J. A.)

Novo mesto - Od tistega, ki najde bančno kartico, se pričakuje, da bo pošten in jo bo odnesel na banko, policijo oz. se bo na kakšen drugačen način potrudil, da jo bo vrnil lastniku. V praksi ni vedno tako. Vlatko Yosifovski, 40-letni Bolgar, ki se je rodil v Makedoniji in začasno živi v Novem mestu, je podlegel skušnjavi.

»Sedmega julija 2016 okoli pol devete dopoldne je v Bršljinu v Novem mestu našel bančno kartico in pripadajočo PIN-kodo, s katero je najprej poskušal dvigniti 450 evrov, kar mu zaradi dnevnega limita ni uspelo, je pa kasneje opravil dva dviga po 150 evrov. Poskušal je opraviti še dva dviga, kar mu zaradi dnevnega limita tudi ni uspelo,« je med drugim povedal višji državni tožilec Bojan Avbar.

A obtoženi se pri tem ni ustavil. Nekaj ur kasneje je z najdeno kartico opravil več nakupov, zapravljal je v Tušu, Hoferju, Interdiskontu, kjer je kupil motorno žago, celo ročno uro za več kot 160 evrov si je nabavil v Qlandiji. Nabralo se je za kar 459 evrov artiklov. Pričakovati, da ga ob množici varnostnih kamer ne bodo dobili, je bilo precej optimistično.

Tožilec je v primeru priznanja krivde predlagal pogojno obsodbo: eno leto in dva meseca zapora v preizkusni dobi treh let ter vračilo 759 evrov oškodovancu.

»Priznam krivdo za obe očitani kaznivi dejanji, tako tatvino kot goljufijo,« je pred kratkim na predobravnalnem naroku rekel pred novomeško okrožno sodnico Mojco Hode.

Če ugotovite, da ste izgubili bančno kartico, ali sumite, da so vam jo ukradli, potem ukrepajte takoj in jo prekličite v svoji matični banki (po telefonu ali osebno) ali v procesnem centru (telefonska številka centra je zapisana na hrbtni strani vsake kartice; svetujemo, da si jo ob prejemu kartice zapišete in shranite), saj se le tako lahko zaščitite pred morebitnimi zlorabami. V primeru suma kraje to prijavite tudi na policiji, svetujejo v Združenju bank Slovenije.

Videti je bilo, da mu je res hudo, saj je ves čas obravnave jokal. »Oškodovancu sem že vrnil 550 evrov,« je dodal in predložil potrdilo, iz katerega je izhajalo, da mu je lani oktobra plačal 450 evrov, pred nekaj tedni pa še 100 evrov. Sodnica ga je opozorila, da mu mora vrniti še razliko do 759 evrov.

Po tistem je potarnal, da je v finančni stiski: nima službe, je hud srčni bolnik in leta 2014 so mu presadili srce. »Čakam na odločbo zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, da se bom invalidsko upokojil,« je pojasnil in dodal, da se je zaradi nezmožnosti dela razšel z ženo, odselila se je, z njo pa tudi njun otrok.

»Trenutno prejemam socialno podporo v višini 290 evrov in 170 evrov invalidnine, po plačilu vseh obveznosti mi za preživetje ostane 90 evrov na mesec,« je izpostavil.

Sodnica je sledila predlogu tožilstva, Yosifovskega je obsodila na pogojno kazen 14 mesecev zapora v preizkusni dobi treh let, oškodovancu pa mora celoten dolg vrniti v 10 mesecih.

Janja Ambrožič

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni Saj ni res pa je Kartico je našel v lastnikovem žepu ? Makedonski bolgar na sociali in invalidnini, skupno 460€, ki mu jo plačujejo državljani RS, dobi operacijo srca za 5000€. Verjetno živi v socialnem stanovanju, katerega bi lahko dobile slovenske družine. Nato še naredi kaznivo dejanje. Ko bi bilo le tako dobro poskrbljeno za slovence. 38m nazaj Oceni Podgurc iz mejsta makedonc , res kter? G. makedonc da tu dejla a bejš no..bejš, svašta. še tega jmu e blu treba.pa je u čuzi ? Preglej samo prijavljene komentatorje