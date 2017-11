Pokradli ventile za plin in za 4.500 evrov nakita

8.11.2017 | 12:50

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Na delovišču na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je med ponedeljkom in torkom nekdo vlomil v gradbeni zabojnik in vzel ventile za plin. Izvajalca del je oškodoval za 1.400 evrov.

V Mihovici je včeraj popoldne neznanec vlomil v dve stanovanjski hiši in odnesel zlat nakit. Povzročil je za okoli 3.500 evrov škode.

Med 9. in 22. uro je v Žužemberku nekdo skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Lastnike je oškodoval za 1.000 evrov.

Albanca predali Hrvatom, Afganistanca v azilni dom

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti sinoči okoli 21. ure v Mokricah izsledili in prijeli 33-letnega državljana Albanije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Po zaključenem postopku so ga predali hrvaškim varnostnim organom.

Novomeški policisti so popoldne v Novem mestu prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito vstopila v Slovenijo.Tujca so nastanili v azilnem domu.

J. A.