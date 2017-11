Jamarji bodo obeležili jubilej kluba

Novo mesto - Ljudje smo že v pradavnini uporabljali jame kot zatočišča, s preselitvijo v bolj varna in udobna prebivališča pa smo na jame pozabili, oziroma smo se jih zaradi povezav z onostranstvom na daleč izogibali. Samo dobro stoletje pa je od takrat, ko je človek začel podzemlje obiskovati iz čiste radovednosti in smo se jamarji zaradi lažjega in bolj varnega raziskovanja začel povezovati v jamarske organizacija.

Dolenjska in Bela krajina nimata tako vpijočih kraških pojavov, kakor nekateri drugi predeli Slovenije, zato se je organizirano jamarstvo pojavilo relativno pozno. A kljub temu letos mineva že 55 let od ustanovitve Jamarskega kluba Novo mesto, ki je prva samostojna jamarska organizacija na Dolenjskem.

V želji, da bi približali jamarstvo tudi tistim, ki ga ne poznajo, so konec avgusta letos pripravili jamarski dan. Zainteresirane so v spremstvu izkušenih jamarjev spustili okoli 12 metrov globoko v res eno najlepših jam na Kočevskem Rogu – Apolonovo jamo.

V počastitev 55-letnice delovanja pa bodo v soboto ob 18. uri v Galeriji Simulaker pripravili slavnostno sejo. Na njej bodo med drugim predstavili čiščenje jam v okviru projekta Life Kočevsko, prav tako pa bodo predstavili najglobljo dolenjsko kraško lepotico, jamo Čaganko, ter zbornik Dolenjski kras 7. Na ogled bo tudi izbor najlepših jamarskih fotografij.

