Počilo že prvi dan. Kaj sledi?; Občina v boj s pasjimi iztrebki; V Martinji vasi smrdi

8.11.2017 | 19:00

Lastniki hiš na Glavnem trgu zaskrbljeno opazujejo prenovo. Razočarani so tako nad ravnanjem tako Mestne občine Novo mesto kot tudi krajevne skupnosti Center, češ da se je ves čas govorilo o prometu in parkiriščih, nič pa o tem, ali bodo njihove hiše tako velike posege sploh zdržale. Plombe na stenah hiš so počile že prvi dan, oni pa si ne želijo le finančne, ampak tudi strokovno pomoč.

Šmarješka občina, ki velja za turistično, je šele pred kratkim sprejela odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih. Psi so zdaj na javnih mestih pogosto odvezani, tekajo brez ustreznega varstva, lastniki ne odstranjujejo njihovih iztrebkov in mnogi o tem sploh nič ne vedo - in to leta 2017.

Prebivalce Martinje vasi moti smrad, ki se širi iz bližnje farme puranov. Dolga leta so prenašali neprijetne vonjave in molčali, zdaj pa imajo dovolj in so odločeni, da je treba ukrepati. »Načeloma res smrdi, saj vsaka žival po svoje smrdi,« pravi Natalija Novak, ki ima z možem v najemu objekta, v katerih je skupno 15.000 puranov.

