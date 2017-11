Podpisan dogovor za projekte, pomembne za razvoj regije

Zapomnite si nekaj: Vsak kandidat, ki je v Novem mestu podkupil Rom-e, je na volitvah zmagal. Muhič je pekel odojke in dajal elektriko in kanalizacijo, Macedoni sedaj legalizira-V Novem mestu je na koncu vedno zelo malo število volilcev in tistih 300-500 glasov vedno pomaga.

1h nazaj Brez volje in poguma ne bo nikoli nič bolje

Glede Žabjaka velik bravo in plus. Vsi so doslej samo govorili, stanje pa iz leta v leto slabše. Od govorjenja se ni še nič uredilo. Bom pa dosledno spremljal, da se zadeve urejajo tako kot v vsaki ulici in da bo vse plačano na način kot to mora plačati vsak državljan. To je nujen pogoj, da se kaj res spremeni. Bo pa treba veliko poguma in živcev, ker je več besednih mojstrov kot dobrih reševalcev problemov.