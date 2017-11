Rokometašice Krke še naprej na vrhu lestvice

8.11.2017 | 19:25

Tjaša Lovšin je z enajstimi zadetki prispevala največji delež k šesti zmagi rokometašic Krke v sezoni. (Foto: I. Vidmar)

Stopiče - Rokometašice novomeške Krke so sinoči v športni dvorani stopiške osnovne šole v sedmem krogu prve slovenske rokometne lige s 27:25 (14:11) premagale celjsko ekipo Z'dežele in so tako še naprej na vrhu prvenstvene lestvice, kjer jim s tekmo manj sledita Krim Mercator in Zagorje.

Čeprav so bile Novomeščanke glede na položaj na lestvici in domače igrišče izrazite favoritinje, pa njihova zmaga ni bila ravno lahka. Ko so v 19. minuti z že šestim zadetkom Tjaše Lovšin povedle z 10:6 je zgledalo, kot da je odpor gostij strt, a se Celjanke niso vdale. Njihova prizadevanja so rodila sadove na začetku drugega polčasa, ko so v 36. minuti izenačile in sredi polčasa povedle s 17:16 in malo kasneje še z 18:17. Tri minute pred koncem srečanja so bile Celjanke pri izidu 24:23 za Krko še v igri za zmago, a sta nato Veronika Leški in Alja Vrček s tremi zaporednimi zadetki dve minuti pred koncem tekmo že odločili, gostjam pa je do konca uspelo razliko zmanjšati na dva zadetka.

Zadetke za Krko so dosegle: Fabjan 1, Geč 2, Lovšin 11, Leški 6, Vrček 3, Čopi 1, Novak 1 in Hotko 2, prva vratarka Barbara Jantol pa je obranila enajst strelov tekmic.

Lestvica: 1. Krka 13, 2. Krim Mercator 12, 3. Zagorje 11, 4. Z'dežele 8, 5. Mlinotest Ajdovščina 8, 6. Zelene doline Žalec 7, 7. Ž.U.R.D. Koper 6, 8. Aklimat Ptuj 2, 9. Ljubljana 1, 10. Jadran Bluemarine 0.

V osmem krogu se bodo novomeške rokometašice v ponedeljek, 13. novembra, doma pomerile s Krimom Mercatorjem.

I. Vidmar

