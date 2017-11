Gorelo v garaži ob peči ter v drvarnici

9.11.2017 | 07:05

Včeraj ob 9.45 uri je v Bajčevi ulici v Novem mestu gorelo v samostoječi garaži. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili goreč papir in les poleg peči za centralno ogrevanje, iznesli vse stvari iz garaže ter prezračili prostore. Vzrok in škoda še nista znana.

Ob 20.42 je v Znojilah pri Krki, občina Ivančna Gorica, zagorela drvarnica. Posredovali so gasilci PGD Krka, PGD Stična in PGD Zagradec na Dolenjskem, ki so požar pogasili in opravili pregled z termo kamero. V požaru je bila drvarnica delno ožgana.

Uničen ekološki otok

Ob 21.08 so v Volčičevi ulici v Novem mestu goreli komunalni zabojniki. Ogenj, ki je popolnoma uničil štiri zabojnike in ograjo ekološkega otoka, so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Težave z vodo

Ob 11.30 je bila na območju Štrekljevca, Omote in Podrebri, občina Semič, zaradi okvare na vodovodnem sistemu prekinjena oskrba s pitno vodo. Poškodbo na glavni vodovodni cevi so odpravili delavci Komunale Črnomelj do 14.00.

Komunala Savnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP LOG MOKRONOG izvod GLUŠIČ danes med 8.00 in 14.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod 3 Kočevar Brodarič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Ribnica, Gaj in Mala Dolina med 8. in 10. uro ter Bušeča vas med 9. in 12. uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.