Krožišče v Dobruški vasi vendarle prihodnje leto?

9.11.2017 | 09:20

Čistilna naprava v coni v Dobruški vasi je nared, brez krožišča, ki bo vhod v cono, pa investitorjev ne bo. (Foto: L. M.)

Dobruška vas - Vse kaže, da bo v bližnji prihodnosti obrtna cona ob avtocestnem priključku v Dobruški vasi, imenovana Gospodarsko tehnološki center, ki jo je Občina Škocjan leta 2014 komunalno opremila tudi s pomočjo nepovratnih sredstev, le zaživela.

To pomeni, da bo Direkcija RS za ceste (RDSC) na državni cesti končno lahko zgradila krožišče, ki bo predstavljal uvoz in izvoz v cono, in brez katerega cona, ki je zelo pomembna za gospodarski razvoj občine, že nekaj let ne more zaživeti. Po dolgotrajnih pogajanjih in usklajevanjih se je DRSC-ju pred kratkim le uspelo dogovoriti z Agrarno skupnostjo (AS) Dobruško vas, ki je lastnica okrog pol hektara zemljišč, potrebnih za krožišče.

Bojan Jerak (Foto: L. M.)

Kot je povedal predsednik AS Bojan Jerak, se je njihovo vodstvo nazadnje srečalo v Ljubljani, kjer je pristalo na ponujeno ceno, to je 4,80 evrov za kvadratni meter kmetijskega zemljišča. S spremembo zakona, s katero je država pred leti sprejela omejitev, kaj več niso mogli iztržiti, čeprav so sprva računali na višji znesek za kvadratni meter zemljišča za infrastrukturne namene.

Sledil je občni zbor članov AS Dobruška vas in 17 od 25 prisotnih lastnikov zemljišč je potrdilo sklep, da se strinja s ponujeno cenitvijo. »Zdaj bodo sledile individualne pogodbe, ki naj bi jih vsi podpisali. Če bo tako, bo dana zelena luč za izgradnjo krožišča,« je dejal Jerak in poudaril, da pri dogovarjanju z njihove strani ni bilo zavlačevanja, »do podpisa sporazuma z DRSC bi lahko prišlo že prej, če bi bila volja.«

No, nekateri menijo, da je do odločitve pripomogla tudi napoved Tomaža Willenparta iz DRSC ob nedavnem podpisu pogodb za obnovo cest in izgradnjo pločnikov v škocjanski občini, da če v kratkem ne pride do sporazuma z AS, sledi scenarij B, kar pomeni zahteva za razlastitev.

Novice o podpisu sporazuma je bil vesel tudi župan Jože Kapler, ki si že ves čas svojega županovanja močno prizadeva, da občina pride do svoje cone, saj je za njeno komunalno opremo vložila preko dva milijona 200 tisoč evrov, z novimi delovnimi mesti pa pomeni priložnost za razvoj škocjanske doline. Gradnja krožišča, za katerega je projekt narejen, se bo, če bo šlo vse po načrtih, lahko pričela prihodnjo pomlad.

L. Markelj