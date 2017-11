Zatišje v Zalogu, v Bršljinu pa že vre

Za ograjo Ekosistemov v Zalogu smo opazili Dinosov kamion. (Foto: Janja Ambrožič)

Zalog, Novo mesto - Konec oktobra so minili trije meseci od megalomanskega požara v obratu za predelavo odpadkov Ekosistemi v Zalogu. Zdi se, da se od takrat, ko so ga pogasili, v Zalogu ni kaj dosti premaknilo, a to ne drži povsem. Najnovejša informacija, ki nam jo je uspelo izbrskati, je, da naj bi Agencija RS za okolje (ARSO) Ekosistemom odvzela okoljevarstveno dovoljenje.

Gre za neuradno informacijo, ki nam je na ministrstvu za okolje in prostor niso potrdili. »ARSO je 27. oktobra 2017 izdal odločbo glede Ekosistemov in okoljevarstvenega dovoljenja. Vsebino odločbe bomo lahko razkrili, ko bo pošta vročena,« se je glasil odgovor ministrstva. Na vprašanje, kaj je z obljubljeno revizijo okoljevarstvenih dovoljenj, so dejali, da se bodo pregledi obratov v skladu s sklepom vlade začeli 1. januarja prihodnje leto.

Naša novinarka Janja Ambrožič je v minulih dneh govorila s Francijem Plutom, predstavnikom civilne iniciative Občani brez meja Zalog-Loke in Regijskega društva ekološkega gibanja Ivančna Gorica, ki izpostavlja, da na prizorišču požara še vedno smrdi po ožganem. »Mi bomo še naprej vztrajali pri naši zahtevi, da na tej lokaciji te dejavnosti ne bo več. Peticijo je podpisalo 5.000 ljudi. Občina Straža, s katero zdaj dobro sodelujemo, je sprejela obvezujoče sklepe glede spremembe OPPN,« je rekel Plut. Da sanacija poteka prepočasi, se strinja tudi župan občine Straža Dušan Krštinc.

Danes ob 17.30 civilna iniciativa Občani brez meja Zalog-Loke in Regijsko društvo ekološkega gibanja Ivančna Gorica vabita v Kulturni dom Straža, kjer bo okrogla miza na temo sanacije površin po požaru v Ekosistemih in ukinitve dejavnosti zbiranja in obdelave odpadkov na lokaciji nekdanje opekarne Zalog – Novo mesto.

Kaj je za Dolenjski list zatrdil direktor družbe Ekosistemi Gregor Kovačič, ter kaj je naši novinarki povedal sosed novomeškega Dinosa, kjer so v zadnjem času opazili precej plastike in več delavcev kot običajno, pa preverite v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

