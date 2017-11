Golob: Lastna elektrarna bo nekaj povsem običajnega

9.11.2017 | 10:10

Robert Golob (Foto: B. B.)

Krško - Družba Gen-I je v prostorih Gen energije v Krškem včeraj gostila letno 8. srečanje malih proizvajalcev elektrike iz obnovljivih virov, na kateri so govorili o spremembah in trendih na energetskem trgu.

Iztekajoče se leto je v mednarodnem okolju zaznamovala kar 30 odst. rast cene elektrike na veleprodajnih trgih (v maloprodaji se to še ne pozna), ugodne razmere za proizvajalce pa se bodo ob slabi hidrologiji v tem delu Evrope in stagnaciji na področju gradnje velikih energetskih objektov nadaljevale tudi v prihodnjem letu, napoveduje mag. Boris Domanović, vodja oddelka za analitiko trga družbe Gen-I.

Vse to je priložnost za naložbe v lastne proizvodne naprave za samooskrbo iz obnovljivih virov, poudarja predsednik uprave Gen-I dr. Robert Golob. Še več, prepričan je, da se bo odnos posameznika do energetike v naslednjih letih temeljito spremenil. "Bodoča oskrba z elektriko se bo radikalno razlikovala od zdajšnjega izrazito centraliziranega sistema, vedno več bo majhnih proizvajalcev elektrike iz obnovljivih virov in vsakdo bo lahko imel lastno elektrarno. Morda se to zdaj sliši kot utopija, a čez pet let bo tako normalno kot prenosni telefoni," je napovedal.

V pogovoru z novinarji je bil Golob sicer kritičen do centralizirane oblike podporne sheme, ki jo za spodbujanje proizvodnje "čiste" električne energije izvaja vlada. "Na ta način Slovenija ne bo dosegla zastavljenih ciljev na na področju obnovljivih virov energije. Edini način, da jih dejansko dosežemo, je sprostitev vseh ovir na področju mikroelektrarn, kar bo omogočilo, da bo lahko vsak posameznik, če bo to želel, postavil lastno," je dejal.

Gen-I na področju spodbujanja gradnje mikroelektrarn v Sloveniji sicer orje ledino. V okviru njihove sheme jih bo do konca leta delovalo že leta 300, v prihodnjem letu pa se bo ta številka vsaj podvojla, pravi predsednik uprave našega največjega trgovca z električno energijo, ki bo ob koncu leta prvič v zgodovini družbe presegela dve milijardi evrov prihodov (več kot 25 odst. rast) in v primerjavi z lanskim letom podvojila dobička, ki je v letu 2016 znašal dobrih 7 miljonov evrov.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni OBČAN Res je, da se v svetu vse spreminja. Toda Slovenija tako hitro spreminja pogoje delovanja in podpor, da to odbija morebitne investitorje. Kdor razmišlja o izgradnji lastne mikroelektrarne, mora biti prepričan, da bodo pogoji veljali daljši čas.