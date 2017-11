Nastaja Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo

9.11.2017 | 11:20

Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo bo pripravljen do konca aprila prihodnje leto. (Foto: M. Ž.)

Državni sekretar Tadej Slapnik

Udeleženci včerajšnjega posveta v Novem mestu

Moderatorka Ladeja Godina Košir

Novo mesto - V Podjetniškem inkubatorju Podbreznik je včeraj potekal zadnji od dvanajstih regijskih posvetov v okviru priprave Kažipota, krovnega dokumenta, namenjenega usmerjanju sistemskega prehoda v zeleno, krožno gospodarstvo kot nov ekonomski model, ki razpira priložnosti za povezovanje in sodelovanje med različnimi deležniki ter znižuje okoljska tveganja. Na omenjenih posvetih so poleg predstavitev aktivnosti in priložnosti sodelovanja za prehod v krožno gospodarstvo v Sloveniji ter že obstoječih dobrih praks v posamezni regiji v interaktivnih delavnicah z udeleženci zbirali njihove predloge, pobude in priložnosti.

Glavni cilji projekta je tako prepoznati, identificirati ter strokovno ovrednotiti regionalne in lokalne potenciale Slovenije za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo, v proces pa vključiti najširši nabor deležnikov in pripraviti usmeritve in predloge za ta prehod.

Posvet v Novem mestu je organiziralo Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki deluje pod okriljem Kabineta predsednika Vlade RS, v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo, Razvojnim centrom Novo mesto (RC) in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) ter s podporo lokalnega okolja - Območno obrtno - podjetniško zbornico Novo mesto, RIC Bela krajina in Razvojnim centrom Kočevje Ribnica ter konzorcijem izvajalcev projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki ga povezuje platforma Circular Change(krožna sprememba).

Posvet z delavnico je moderirala Ladeja Godina Košir, iniciatorka in integratorka platforme Circular Change, ki je predstavila projekt, uvodne iztočnice pa sta podala novomeški župan Gregor Macedoni in državni sekretar Tadej Slapnik, vodja Partnerstva za zeleno gospodarstvo v Kabinetu predsednika vlade. O izzivih JV regije je spregovoril Franci Bratkovič, direktor RC Novo mesto, o gospodarstvu na Dolenjskem in v Beli krajini ter delovanju sekcije za okolje in energijo v okviru GZDBK njen direktor Tomaž Kordiš, lokalni primer dobre prakse krožnega gospodarstva - zelo uspelo akcijo zbiranja odpadne kartonske embalaže za mleko, sokove in ostalega v šolah, poimenovano KEMSO, pa je predstavil direktor novomeške Komunale Gregor Klemenčič.

Javna razgrnitev osnutka Kažipota je predvidena za 30. november, temu bo vse do marca prihodnje leto sledila javna razprava in vključevanje vseh zainteresiranih deležnikov v proces izpopolnjevanja dokumenta, predstavitev končnega dokumenta pa konec aprila 2018.

M. Ž.

