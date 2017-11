Sevniški učenci državni prvaki v uličnih tekih

9.11.2017 | 10:05

Ljubljana - V soboto, 28. oktobra, so se učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica udeležili 22. Ljubljanskega maratona, ki dan pred najzahtevnejšo preizkušnjo gosti najboljše mlade tekače in tekačice. Našo šolo je zastopalo 15 izjemnih tekačev, ki so se pomerili tako v individualni kot ekipni konkurenci: Nik Medvešek, Julija Kermc, Ivana Sešlar, Iza Vencelj, Hana Držanič, Nika Krejan, Sara Rantah, Laura Strajnar, Naja Zupančič, Tomaž Sešlar, Nika Dobovšek, Lea Haler, Nina Lisec, Eva Tratar in Lidija Zalokar. Učenci od 6. do 9. razreda so tekmovali v različnih starostnih kategorijah, vsi pa so morali preteči razdaljo 1800 metrov.

Med šestošolci je deseto mesto zasedel Nik Medvešek, uspeh šestošolk pa je kronala Iza Vencelj s petim mestom. V skupini sedmošolk je izvrstno četrto mesto zasedla Naja Zupančič; odlično se je odrezal devetošolec Tomaž Sešlar, ki je zasedel sedmo mesto; Nika Dobovšek pa je kljub padcu na startu tekme pometla s konkurenco in slavila zmago v svoji kategoriji. Njen uspeh med devetošolkami je dopolnila petouvrščena Lea Haler. A nikakor ne smemo pozabiti vseh ostalih sevniških tekačev, saj so prav vsi s svojim vztrajnostjo, motiviranostjo in predanostjo športu zopet dokazali, da so v uličnih tekih nepremagljivi. Ob koncu teka osnovnošolcev so ponosno dvignili pokal in si prislužili naslov osnovnošolskih državnih prvakov v uličnih tekih. Za skupni, ekipni vrstni red je štelo osem najboljših uvrstitev šole v tekmovalnem delu; naša šola je slavila zmago z velikim naskokom.

Učenke in učenci, za izjemen uspeh vam iskreno čestitamo in vam želimo obilo čudovitih športnih trenutkov tudi v prihodnje.

OŠ Sava Kladnika Sevnica