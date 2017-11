Mednarodni projektni sestanek na OŠ Bršljin

9.11.2017 | 10:40

Novo mesto - Osnovna šola Bršljin je v letu 2017 uspela pridobiti sredstva v okviru Erasmus+ projektov in na področju šolskih partnerstev postala ena izmed trinajstih koordinatorskih osnovnih in srednjih šol v Sloveniji.

Pred vrati jesenskih počitnic je od 25. do 27. oktobra organizirala mednarodni projektni sestanek s partnerskima šolama s Poljske in Portugalske. Partnerji so dorekli podrobnosti izvedbe dvoletnega projekta Experiencing Diversity through Art, ki vključuje raziskovanje migracij in kultur skozi branje knjig ter uporabo različnih umetnostnih izraznih sredstev.

V sodelovanju z JSKD OI Novo mesto so gostje spoznali kulturni utrip v jedru Novega mesta v preteklosti in danes, prakso delovanja DRPD Novo mesto in Regijskega NVO centra Jugovzhodne Slovenije na področju skrbi za migrante v lokalnem okolju in širše.

Posebej so bili nad srečanjem s tujimi učitelji navdušeni učenci. Predstavili so jim delo in aktivnosti na šoli, šolsko skupnost in parlament, uporabo IKT sredstev ter z njimi pokramljali v angleščini, španščini, poljščini in celo ruščini.

Šola je v sodelovanju z Dolenjskim muzejem Novo mesto in podjetjem Lovely Trips pristopila k eksperimentu Jantarna pot. Učenci so poljskim kolegom predali repliko steklene jagode, ki naj bi pripotovala do muzeja v Gdansku. Uspešno izveden poskus bo pokazal, ali smo v Novem mestu z Baltikom povezani kot nekoč.

Marca 2018 bo OŠ Bršljin teden dni gostila učence in učitelje iz omenjenih partnerskih držav.

OŠ Bršljin