Tretja mobilnost z Erasmus+ projektom v Atene

9.11.2017 | 10:50

Dolenjske Toplice - V oktobru smo na Osnovni šoli Dolenjske Toplice izvedli tretjo mobilnost z učenci v glavno mesto Grčije. V okviru programa smo si ogledali njihovo šolo, se srečali z županom njihovega okrožja, izvedli prodajni sejem in predstavili aktivnosti, ki jih izvajamo na partnerskih šolah. Učenci so bivali pri gostujočih družinah in spoznavali njihovo kulturo. Ogledali smo si znamenitosti mesta in se odpeljali na dva izleta v okolico Aten. Zadnji dan so nam starši v šoli pripravili kosilo s tradicionalnimi grškimi jedmi.

Po enem tednu bivanja v Atenah smo se zadovoljni, predvsem pa z lepimi spomini vrnili domov. Glede na to, da so Atene skoraj petmilijonsko mesto, je le-to na naju naredilo močan vtis. Za pot do njihove šole sva vsakodnevno ob vožnji z metrojem porabili eno uro. Očarala nas je njihova odprtost, nasmejani obrazi, prijaznost in seveda kulinarika.

Učiteljici Marija Murn in Rosana Dular

Svoje vtise so zapisali tudi učenci.

Ko sem šla domov z družino, ki me je gostila, smo se že takoj razumeli. Bili so zelo prijazni. Živeli so v zelo lepem stanovanju. Imela sem svojo sobo in kopalnico. Starši in učenka, pri kateri sem bivala, so znali dobro govoriti angleško, zato smo se veliko pogovarjali. Spoznala sem tudi njeni dve sestri. Bili sta zelo prijazni. Na koncu tedna, ko sem šla domov, so mi podarili majhno darilo. Njena starša sta me za poletne počitnice povabila v Grčijo.

Manca Sintič

Moje izkušnje v Grčiji so bile povsem čudovite, čeprav je življenje v njihovem mestu precej pestro in predvsem drugačno od našega. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo si ogledali svetovno znamenitost Akropolis in Pozejdonov tempelj. Ni mi bilo všeč, ker smo zelo veliko hodili. Izkušnje pri družini so bile predvsem nepričakovane. Hrana pri njih je zelo drugačna. Angleško govorijo zelo dobro, ker vsi obiskujejo še dodatne zasebne ure angleščine izven pouka. Grčija mi je bila zelo všeč, predvsem zaradi morja.

Tjaša Blatnik

Grki zelo radi jedo meso in sladko hrano. Kljub temu, da sem vegetarijanka, sem lahko ostala sita. Za zajtrk sem običajno jedla piškote, mleko in zelo sladke rogljičke. Pri kosilu najprej dobijo vrč vode in kruh. Skoraj pri vsaki jedi jedo kruh. Zelo pomembna je tudi grška solata, v kateri je njihov tradicionalni sir, črne olive, olivno olje in zelenjava. Njihova hrana ima zelo poseben, drugačen okus kot slovenska hrana. Vendar mi je bila kljub drugačnosti všeč. Za večerjo smo običajno hodili ven. Grki po navadi jedo za večerjo njihovo tradicionalno jed suflaki. Suflaki je mesna jed, zato je jaz nisem jedla, vendar jo oni obožujejo. Mene pa so peljali na sladico imenovano crepa. Crepa je sladica podobna palačinki z veliko čokolade. Bila mi je bila zelo všeč. Zelo sem vesela, da sem lahko okusila kanček drugačnosti. Če boste kdaj v Grčiji, je vredno poskusiti njihove tradicionalne jedi, ne bo vam žal. Imajo še cel kup drugih tradicionalnih jedi, ki jih še nisem jedla.

Živa Fink

Pred dvema tednoma smo bili v Grčiji. Ogledali smo si veliko različnih krajev, med drugimi tudi Akropolo in tovarno Apivita, ki po mojem mnenju ni bila preveč zanimiva. Najboljši kraj, ki smo si ga ogledali, je bil Pozejdonov tempelj. Tam je bilo najbolj zanimiv razgled na morje in skalne stene. Zanimiv je bil tudi obisk muzeja Akropolis, v katerem je veliko različnih kipov, maket in drugih starodavnih predmetov. Potovanje v Grčijo mi bo za vedno ostalo v lepem spominu.

Gregor Bučar