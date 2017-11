Vse leto živi z mislijo na zimo

9.11.2017 | 12:25

Tatjana Flajnik ima pred zimo še posebej veliko dela. (Foto: M. B.- J.)

Črnomelj - Po toplem začetku jeseni je ob deževju, ki se je začelo ta teden, že začelo dišati po zimi. Marsikoga je v teh dneh še zlasti zmrazilo, ko je slišal, da se bodo snežne padavine v gorskem svetu spustile do nižin. In tako že pregledujemo, kakšna zimska oblačila imamo na voljo in kaj bo treba kupiti na novo.

Z mislijo na hladne dni pa vse leto, tudi v največji poletni vročini, živi Tatjana Flajnik iz Črnomlja. Že v otroških letih jo je mama, ki je znala veliko ročnih del in je spletla in nakvačkala veliko oblačil, naučila plesti nogavice, puloverje, brezrokavnike, rokavice, šale, kape. A Tatjana je potem odložila pletilke in jih ni vzela v roke vsaj 25 let. »Ko me je pred leti brat prosil, naj spletem nogavice, ker jih je želel dati za darilo, sem mu priznala, da teh spretnosti nisem več vešča. Pa mi je dejal, naj se potrudim. In tako sem začela spet plesti. Ko sem pred petimi leti ostala brez službe, pa sem se še bolj posvetila ročnemu delu. Naslednje leto sem že registrirala osebno dopolnilno delo. Tistega leta sem v okviru metliške Vinske vigredi sodelovala tudi na natečaju za turistični spominek ter svoje izdelke ponujala na stojnici na Vinski vigredi, mesec pozneje pa še na črnomaljskem Jurjevanju. In tako se je začela promocija mojih izdelkov,« se spominja Flajnikova.

Najprej je pletla šale, kape in nogavice, potem pa je dopolnila ponudbo še s copatami za otroke in odrasle ter z različnimi nogavicami, tudi takšnimi z vezalkami. Zanjo je najpomembneje, da so izdelki iz naravnega materiala. Prevladuje ovčja volna, uporablja pa tudi bambusovo in laneno prejo. Svoje izdelke ponuja po stojnicah na prireditvah po Beli krajini, a tudi drugod po Sloveniji. »Čeprav pletem in kvačkam vse leto, pa je največ povpraševanja novembra, decembra in januarja, kar je razumljivo, saj ljudje moje izdelke v glavnem uporabljajo pozimi. Včasih pride kdo po kakšen moj izdelek tudi poleti, ker ga želi podariti. Všeč mi je, da se ljudje odločajo za praktična darila,« pravi Tatjana ter se nasmehne, da jo Miklavž že kliče za darila, a tudi Božiček in dedek Mraz si že delata sezname. Trenutno je največje povpraševanje po nogavicah iz domače volne, ki jih imajo zelo radi lovci, planinci in kmetje, nekateri pa jih v stanovanju uporabljajo kar namesto copat.

Tatjana je v začetku tega leta svoje izdelke predstavila tudi na prvi samostojni razstavi v črnomaljski Primožičevi hiši. V tem mesecu pa bo imela na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj delavnice, saj svojega znanja ne skriva, ampak želi, da bi znalo čim več ljudi plesti in kvačkati. »Nekateri rečejo, ko gledajo moje izdelke, da jih znajo narediti tudi sami, a tega ne počno. Starejši pravijo, da jim zdravje več ne dopušča, da bi se ukvarjali z ročnim delom. Pri mladih pa ni nič več teh spretnosti,« pove Flajnikova, ki zatrdi, da ji, čeprav je spletla že toliko izdelkov, pri delu ni dolgčas. Vsak izdelek je namreč unikaten. Najbolj ustvarjalna pa je zvečer, zato ji gredo še kako na roko dolgi jesenski večeri, ki so se že krepko raztegnili v popoldne.

M. Bezek-Jakše