Vozil prehitro in zletel s ceste, pri tem pa poškodoval sopotnico

9.11.2017 | 13:10

Včeraj nekaj po 15. uri se je na cesti Novo mesto - Metlika, pri Velikem Cerovcu zgodila prometna nesreča. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki. Pri Velikem Ceerovcu je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil. V nesreči se je lažje poškodovala 20-letna potnica, ki je sedela na prednjem sedežu. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Ukradli avto

S parkirnega prostora v Podbrezniku v Novem mestu je v minuli noči nekdo odtujil osebni avtomobil Renault clio, 1,5 dci, letnik 2013, bele barve, registrskih številk KK CJ-909.

Zasegli ukradenega Mercedesa



Na mejni prehod Obrežje je včeraj popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil Mercedes ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli in z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Vlom v hišo

Policisti PU Ljubljana pa so bili včeraj okoli 20.15 obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Gabrovki pri Zagradcu, kamor je neznani storilec vlomil tekom dneva vlomil skozi balkonska vrata. Odnesel je nakit in denar. Lastnika je oškodoval za približno 3000 evrov.

