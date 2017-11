Policisti k večji previdnosti pozivajo ne le voznike, temveč tudi pešce

9.11.2017

Novo mesto - Pešci so v tem letnem času, ko so temni deli dneva daljši, pogosta je tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Na policijski upravi Novo mesto zato ponovno pozivajo, da z upoštevanjem osnovnih varnostnih ukrepov poskrbite za svojo varnost.

Kot je sporočila tiskovna predstavnica Alenka Drenik, je v zadnjih desetih letih v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 33 pešcev. 107 pešcev se je v nesrečah hudo poškodovalo, 396 je utrpelo lažje telesne poškodbe, le 30 pešcev pa ni bilo poškodovanih. V tem obdobju so bili pešci udeleženi v 566 prometnih nesrečah in v četrtini primerov so nesreče povzročili pešci.

Policisti ugotavljajo, da pešci pogosto ne storijo dovolj za svojo varnost. V temnih delih dneva ne poskrbijo za svojo vidnost in nosijo temna oblačila in ne uporabljajo odsebnih teles. Pri prečkanju ceste na prehodih za pešce se ne prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo glede na stanje vozišča lahko vozilo varno ustavili pred prehodom. Izven naselij, kjer ni poločnikov za pešce, številni hodijo po levi strani vozišča v smeri hoje in s tem dodatno ogrožajo svojo varnost, saj bistveno zmanjšajo možnost pravočasne reakcije in umika ob nepredvidenih okoliščinah. Predvsem mlajši med hojo uporabljajo slušalke za telefon ali telefonirajo med hojo, to pa tudi pri pešcih zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu.

"Pešce zato ponovno pozivamo, da z upoštevanjem osnovnih varnostnih ukrepov poskrbijo za svojo varnost. Opozorilo velja tudi voznikom, ki naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti, upoštevajo cestno prometna pravila in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu. Pozorni naj bodo na nepravilna ravnanja pešcev, ki prečkajo vozišče izven prehodov za pešce. Izven naselij naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob robu vozišča," dodaja Drenikova.

