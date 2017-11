FOTO: V razredih brez prepiha in poplav, v telovadnicah brez mraza

9.11.2017 | 13:45

Otroci so v kulturnem programu zapeli in zaplesali zgodbe o gozdnih vilah, kavbojih in veselju v njihovi, sedaj povsem obnovljeni šoli.

Novo mesto - V telovadnici OŠ Dragotin Kette je bila danes skupna proslava novomeških osnovnih in podružničnih šol ob zaključku energetskih sanacij. Kot je znano, so te potekale v javno-zasebnem partnerstvu MO Novo mesto in družbe Petrol, z različnimi podizvajalci pa so bile celovitih sanacij deležne OŠ Otočec, Brusnice in Dragotin Kette ter podružnične OŠ Birčna vas, Dolž in Podgrad, delnih sanacij pa še OŠ Center, Drska, Šmihel, Grm in Bršljin ter Glasbena šola Marjana Kozine.

Kulturni program so oblikovali učenci in učitelji OŠ Dragotin Kette, program pa je v rimah povezovala gozdna vila, učiteljica te šole Mateja Drobnič. Ravnateljica Vida Marolt oz. 'gospa, ki v tej hiši glavno besedo ima' se je v imenu vseh šol zahvalila za sanacije, v imenu svoje pa dodala, da jih je nekoč ob zimah v telovadnici kljub ogrevanju zeblo, a je tega zdaj konec. Njihovo šolo so prenovili »od glave do peta«, poleg investitorjev in izvajalcev pa se je zahvalila tudi hišniku Stanetu, saj je sodelovanje vseh pripomoglo, da je pouk nemoteno potekal tudi v času prenove, ki do prvega šolskega dne še ni bila zaključena. V promocijskem video posnetku so učenci in učenke različnih šol povedali, kaj jim je všeč:

»Zelo smo zadovoljni z novo šolo, ker zgleda nobel,« je rekel učenec z Otočca.

»Meni je všeč, da ne piha več, da se ne prehladim,« je dodal učenec OŠ Brusnice.

Vrstnica iz POŠ Birčna vas je nadaljevala: »Ker so okna bela, je v učilnici svetleje.«

»Cele počitnice smo hodili okoli gradbišča in bili malo razočarani, da septembra še ni bilo vse narejeno. A sedaj je in ob prvem dežju, okna niso več puščala,« je omenil učenec POŠ Podgrad.

»Ob dežju voda ne teče v šolo, ob mrazu pa nam je prijetno toplo,« je še dodala sošolka.

Zbrane so med drugim nagovorili tudi vodja enote za trženje in razvoj storitev v družbi Petrol Robert Ostrelič in generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Gregor Mohorčič, novomeški župan Gregor Macedoni, danes v rimah predstavljen kot »ta, ki v Novem mestu vse v pravo smer obračat zna«, pa je med drugim povedal, da bodo po sanacijah privarčevali toliko energije, kot jo povprečno v letu dni porabi 530 štiričlanskih gospodinjstev: »Veliko govorimo o energiji, a ne gre zgolj za to, gre za otroke, našo prihodnost, v katero občina enostavno mora vlagati.«

Kot omenjeno, so program popestrili prisrčni glasbeni in plesni nastopi učencev in učenk OŠ Dragotin Kette, za konec pa je zapel še učiteljski pevski zbor Kettice.

Celoten projekt energetskih sanacij sicer zajema 27 občinskih objektov, naložba je znašala 3,5 milijona evrov, skupni prihranek toplotne in električne energije pa naj bi letno dosegel 150.000 evrov.

Tekst in foto: M. Martinović

novejši najprej Komentarji (2) 5h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni biljan Ali na praznik v šoli, ki je tudi praznik za občino in državo, ne sodijo na primerno mesto na prizorišče tudi zastave? ,. 3h nazaj Oceni Za otroke gre Otroci s posebnimi potrebami si to zaslužijo. Bravo! Preglej samo prijavljene komentatorje