Ogled filma Strah in pogovor z režiserjema Babosekom in Waltlom

9.11.2017 | 13:00

Brežice - V torek, 7. novembra, smo si dijaki in profesorji Ekonomske in trgovske šole Brežice ogledali slovenski film Strah, družbeno kritičen film, ki poziva javnost k strpnosti in sprejemanju drugačnosti.

»Hotel sem narediti film o tolerantnosti. Da se zavemo že enkrat, da je treba gledati v svet z odprtimi očmi, preseči okvirje. Zakaj? Ker nikoli ne veš, kdo ti lahko prekriža pot. Nikoli ne veš, kaj ti bo potem ta človek pomenil in kako smo ljudje med seboj dejansko povezani. Smo resnično bolj povezani, kot si včasih predstavljamo in mislimo na prvi pogled,« je povedal ob premieri filma režiser Babosek.

Po ogledu filma je sledil pogovor z gostoma, Dejanom Babosekom, scenaristom in režiserjem filma Strah ter avtorjem več kot 400 videospotov in Robertom Waltlom, režiserjem, igralcem, direktorjem Mini teatra ter organizatorjem festivala Hiša strpnosti, ki ga je vodila in povezovala profesorica sociologije Mojca Ogorelc. V pogovoru smo se dotaknili različnih družbeno aktualnih tem, povezanih z vsebino ogledanega filma ter se strinjali, da postaja nestrpnost vse večji problem današnjega časa.

Zanimiv pogovor, v katerega smo vključili tudi vprašanja in stališča naših dijakov, smo zaključili z mislijo raperja Roka Trkaja: »Ljudje premalo razmišljamo s svojo glavo, tako starejši kot mlajši. Živimo v nekakšni škatlici, gledamo televizijo, samo pasivno gledamo in kimamo in poslušamo. Premalo komuniciramo med seboj kot ljudje z ljudmi. Vsi smo krvavi pod kožo, ne glede na raso, spol, državo. In se preveč ukvarjamo s takšnimi malenkostmi, medtem ko nam tisti pravi nam 'škodljivi' ljudje, na inteligenten način naredijo nekaj res nečloveškega.«

Na koncu smo se našima gostoma zahvalili za obisk in prijeten pogovor, jima zaželeli veliko uspešnega ustvarjanja ter uspehov na poslovnem področju. Veseli bomo ponovnega snidenja in obiska na naši šoli.

Ekonomska in trgovska šola Brežice, Foto: Metka Galič in Manca Molan

