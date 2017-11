HALO, tukaj je bralec Dolenjca!

Ambrozija (Foto: B. D. G., arhiv DL)

Prejšnji teden nas je poklical vaščan Dolenjega Polja. Rekel je, da skozi vas kopljejo za suhokranjski vodovod. Vaščanom ni všeč način, kako so gradbeniki začeli kopati. Kot je rekel, jih občina ni obvestila o začetku del, zato imajo precej težav pri vsakdanjem delu. Napačna je po njegovih besedah tudi tabla z obvestilom o zapori ceste. Odgovor občine Dolenjske Toplice, ki ga pričakujejo v Dolenjem Polju, smo prejeli po zaključku uredništva prejšnji teden in ga posredujemo danes.

»Navedbe občana v celoti držijo. Vzrok za zaplet je nastal zaradi neusklajenosti med izvajalcem del in koncesionarjem, ki skrbi med drugim tudi za izvedbo cestnih zapor. Zaradi nesporazuma tudi občina ni pravočasno obvestila svojih občanov na spletni strani o prihajajoči cestni zapori. V tem času je izvajalec že zaključil dela skozi najožji del vasi, prav tako pa tudi del trase do regionalne ceste in je s tem promet sproščen v celoti. V naslednji fazi želimo izvesti tudi prevezave in v primeru ugodnih vremenskih razmer dokončati odsek. Občina je poskrbela tudi za boljšo komunikacijo med izvajalci glede obveščanja, zato je bilo takoj urejeno tudi pravilno poimenovanje naselja. Za nevšečnosti se občanom seveda opravičujemo,« je pojasnil direktor občinske uprave občine Dolenjske Toplice Rado Javornik.

Domačin iz Črmošnjic (pri Stopičah) je sporočil, da naj bi na prečni cesti skozi Črmošnjice krajevna skupnost Stopiče postavila stebričke ali rampo. Tako želi krajevna skupnost preprečiti vožnjo »po bližnjici«, se pravi po omenjeni cesti. »Ljudje sprašujejo, kako bo tam vozila komunala, kako bodo plužili cesto, kaj bo, če bo gorelo,« je rekel občan.

»Postavili bomo potopne stebričke. A glede dostopa po tej cesti ne bo težav. Komunala, gasilsko društvo in stanovalci ob tej cesti bodo imeli daljince, s katerimi si bodo odprli pot,« je povedal predsednik krajevne skupnosti Stopiče Tomaž Slak. Kot je še pojasnil, cestne ovire postavljajo zato, ker so krajani predlagali omejitev prometa. Glavni razlog za take krajevne pobude je, kot je povedal predsednik, to, da nekateri omenjeno cesto uporabljajo kot bližnjico, ko se želijo izogniti v Črmošnjicah bližnjemu ovinku na cesti Novo mesto–Metlika. Po tej bližnjici nekateri vozijo tudi zelo hitro.

Kdo je lahko častni občan, pa je razmišljala Vika iz Črnomlja. Ko občinski svet glasuje o podelitvi naziva častni občan, naj velja, da je kandidat izbran, če zanj glasujejo tri četrtine vseh svetnikov. Z vsaj tako visokim deležem potrebnih glasov občinski svet izrazi, da gre res za izjemen naziv v občini, kot meni Vika iz Črnomlja.

Lojze iz Novega mesta je dejal, da je opazil veliko rastišče ambrozije v Žabji vasi v Novem mestu blizu križišča, kjer so zaradi načrtovane gradnje križišča odstranili hišo. »Ambrozijo je dolžan odstraniti lastnik. Kdo pa je lastnik tega zemljišča? Hišo so porušili in najbrž prejšnji lastniki niso več tisti, ki bi to morali narediti,« je dejal v opozorilu.

Ljubitelj krajev pod Gorjanci je sporočil, da se pogosto vozi po cesti Ratež–Trdinov vrh. Pri tem ugotavlja, da je približno na polovici razdalje med Brusnicami in Gabrjem na levi strani v smeri Gorjancev pokrit jašek za padavinsko vodo. »Cesto na tem delu so pred časom preplastili. Preplastitev so izvedli zelo dobro. Toda malce pomanjkljivo so naredili omenjeni jašek. Namesto da bi ga umaknili desno v brežino, so ga pomaknili v vozišče, sicer ne veliko, a vendar. Pri srečevanju je jašek na takem mestu namreč zelo neprijetna zadeva in tudi nevaren. Težava je še večja zato, ker je tam ovinek. Ali bi vzdrževalci ceste jašek lahko pomaknili desno s ceste in tako odpravili težavo?« ga zanima.

Njegovo opozorilo smo posredovali direkciji za infrastrukturo.

Prek naše spletne strani oziroma prek Klik, tukaj bralec Dolenjca se nam je oglasila bralka iz Trebnjega, ki nam piše: Potrebujemo označen prehod za pešce nasproti SKB. Kdaj bodo spet usposobljene stopnice pri sodišču? Saj že nekaj let razpadajo. Pa stopničke na strani ob nizu objektov na Gubčevi tudi že dolgo razpadajo. Dobro bi bilo, da bi naši odgovorni predstavniki šli kdaj pa kdaj peš po Trebnjem, mogoče bi se potem kaj uredilo.

Bralki sporočamo, da bomo odgovore na njena vprašanja poiskali pri pristojnih in jih objavili v eni od prihodnjih številk.

