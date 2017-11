Prireditev ob energetski prenovi Podružnice Birčna vas

9.11.2017 | 14:10

Birčna vas - V četrtek, 26. oktobra, smo na šolskem igrišču izvedli prireditev ob zaključku energetske sanacije Podružnične šole Birčna vas. Udeležili so se je starši in stari starši učencev, predsednica sveta šole Andreja Šurla, pomočnik ravnateljice OŠ Šmihel Stane Papež, predsednica KS Birčna Majda Meštrič, predsednik KS Uršna sela Milivoj Golić, podsekretarka za protokolarne zadeve in kulturo MO Novo mesto mag. Sandra Boršić in župan MO Novo mesto Gregor Macedoni.

Učenci so v več kratkih igranih prizorih prikazali pomembne trenutke v zgodovini naše šole. Predstavili so, na kakšen način so leta 1907 ustanovili šolo, jo zgradili in 1910. leta otvorili, kdaj so opravili večja obnovitvena dela na šolski stavbi, v njenih prostorih in zunanjih površinah. Natančneje so prikazali popolno energetsko sanacijo, ki sta jo v obliki javno-zasebnega partnerstva podprli MO Novo mesto in Petrol. Prizore so popestrile pesmi učencev, ki sta jih spremljala nekdanja učenca podružnice, Matej Povž s kontrabasom in Blaž Hutevec s harmoniko. Učenci so prireditev izvedli odgovorno in samostojno. Vsem udeležencem so v spomin na ta prijeten in enkraten dogodek podarili bralno kazalo, na katerem je v slikah predstavljena šola Birčna vas skozi čas.

Na prireditvi se je vodja podružnice Vida Šter zahvalila vsem, ki so pomagali pri izvedbi sanacije in pripravi prireditve; ravnateljici šole za podporo, aktivno vodenje in usklajevanje del med izvajalci in šolo, Petrolu in MO Novo mesto za financiranje del. Poudarila je, da so prepoznali vrednost šole in zaupali v prihodnost otrok.

Kaj prenova šole pomeni staršem, je v govoru predstavila predsednica sveta staršev podružnice Urška Hrovatič. Svoje misli sta izrazila tudi predsednika KS Birčna vas in KS Uršna sela, Majda Meštrič in Milivoj Golić, ki sta pohvalila sodelovanje šole s krajem, izpostavila pa sta potrebo za ureditev prometnih površin pri šoli zaradi varnosti otrok.

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je učence pohvalil za njihov nastop, z njimi sproščeno poklepetal in vsem predstavil načrtovanje in izvedbo del. Dejal je, da se zaveda, da sta življenje in delo na podružnični šoli drugačna kot na večjih šolah ter ob tem izpostavil prednosti, ki jih imajo podružnice za učence, starše in utrip kraja, v katerem stoji šola. Prireditvi je sledil ogled šole, prijeten klepet učencev, staršev in gostov.

V letu 2017 so celovita obnovitvena dela potekala na: OŠ Otočec, OŠ Brusnice, OŠ Šmihel (POŠ Birčna vas), OŠ Stopiče (POŠ Dolž in Podgrad) in OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto. Delna obnovitvena dela so potekala na: OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Šmihel, OŠ Grm, OŠ Bršljin, GŠ Marjana Kozine.

Vida Šter

Galerija