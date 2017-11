Ura gledališke vzgoje z lutkovnim gledališčem Fru-fru

9.11.2017 | 14:20

Šentrupert - JSKD OI Trebnje že tradicionalno v sodelovanju z Občino Šentrupert, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in priznanimi slovenskimi lutkovnimi ustvarjalci izvaja uro gledališke vzgoje na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.

Letos smo k sodelovanju povabili Lutkovno gledališče Fru-fru. Izjemna lutkarja Marjan Kunaver in Matevž Gregorič sta mlademu občinstvu iz Vrtca Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in iz prve triade OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert odigrala predstavo Štirje muzikantje.

Po predstavi je sledil pogovor z učenci šole, ki so jih lutke zelo pritegnile, saj so imeli o predstavi veliko vprašanj. V predstavi sta lutkarja uporabljala lutke na palici, ki jih imenujemo javanke. Poleg tega so učenci spoznali še naslednje tipe lutk, kot so: prstne lutke, mimične lutke, marionete, siciljanke in senčne lutke. Poleg tega so spoznali, da je lutka pravzaprav lahko karkoli- tudi zgolj lutkarjeva roka.

Izvedbo lokalnega programa sofinancira Občina Šentrupert.

JSKD OI Trebnje