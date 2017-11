V zaporu na Dobu v kratkem 14 novih sodelavcev

9.11.2017 | 19:30

V Zaporu na Dobu naj bi konec letošnjega leta oz. v začetku prihodnjega zaposlili devet novih pravosodnih policistov. (Foto: J. A.)

Dob - Avgusta, ko so na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) objavili 26 prostih delovnih mest za pravosodne policiste po slovenskih zaporih, od tega osem v zaporu na Dobu, je predsednik sindikata Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni Leon Lobe povedal, da pri njih pravosodnih policistov kronično primanjkuje in je stanje na meji kaosa. V tem tednu smo lahko zasledili razpis za še enega pravosodnega policista v tem največjem slovenskem zaporu (rok za prijavo poteče v torek, 14. novembra).

Zanimalo nas je, kako je s prijavami in kdaj načrtujejo, da bodo nov kader tudi zaposlili in na ta način vendarle izboljšali položaj že zaposlenih. "Na razpisanih osem delovnih mest za pravosodne policiste v ZPKZ Dob v mesecu avgustu je bilo prijavljenih 44 kandidatov, postopek pa še ni zaključen," so sporočili iz službe za odnose z javnostmi pri URSIKS.

Povedali so še, da je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob trenutno v teku skupno 14 zaposlitvenih postopkov. "Poleg devetih delovnih mest za pravosodne policiste še tri delovna mesta za strokovne delavce pedagoge ter dva pripravnika (pedagog in psiholog). Vse izbrane kandidate bomo zaposlili po zaključku izbirnih postopkov – konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta."

In kakšno plačo si lahko obetajo pravosodni policisti, ki bodo nastopili delo? "Delovno mesto pravosodni policist v nazivu pravosodni policist III (najnižji naziv delovnega mesta) je uvrščeno v 23. osnovni plačni razred, ki znaša v bruto znesku 1.043,68 evra," so pojasnili na URSIKS. Mimogrede, to pomeni približno 740 evrov neto plače.

