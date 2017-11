V višnjegorski šoli skupaj s prizidkom v uporabo predajajo tudi dvigalo

10.11.2017 | 08:00

Popoldne bodo v Višnji Gori odprli prizidek k šoli.(Foto: Gašper Stopar)

Višnja Gora - O prizidku k Podružnični šoli Višnja Gora smo od podpisa pogodbe za izvedbo že večkrat pisali, tokrat napovedujemo slovesno odprtje, ki jo občina Ivančna Gorica skupaj z učenci in vrtičkarji iz Višnje Gore organizira danes popoldne. Izvajalec del, družba GPI Tehnika iz Novega mesta, je zgradila šest novih učilnic, od tega so štiri namenjene osnovnošolskem izobraževanju, dva prostora vrtčevski vzgoji, v prizidku pa so še sanitarije in trije tehnični prostori.

Pod streho Podružnične šole Višnja Gora je trenutno 268 učencev in 48 vrtčevskih otrok.

Naložba je stala dobrih 700.000 evrov. "Občina je za navedeno investicijo pridobila 148.088 evrov nepovratnih finančnih sredstev, saj je uspešno kandidirala na javnem razpisu "Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (nepovratna spodbuda 40SUB-LS16)", ki ga je objavil Eko sklad. Eko-sklad je sofinanciral toplotno izolacijo stavbe, toplotno črpalko ter lesena okna," je ob povabilu na odprtje zapisal Gašper Stopar iz ivanške občine, dodal je, da je bila izgradnja prizidka nujno potrebna zaradi povečanega prirasta prebivalstva, tako naravnega kot selitvenega.

Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je povedal, da bodo skupaj prizidkom v uporabo predali tudi dvigalo, gre za pridobitev, ki je stala 55 tisočakov.

Sicer se na ivanški občini zavedajo, da bodo kmalu morali pristopiti k celostnemu reševanju prostorske stiske v vrtcu Višnji Gori, saj so z dvema igralnicama pri šoli zgolj začasno rešili problem vedno večjega števila predšolskih otrok v tem delu občine. "V srednjeročnih planih bo treba razmišljati o prizidku k vrtcu," je dejal župan in namignil, da bo tudi šola ob tako velikem številu učencev v prihodnosti lahko postala samostojna, zdaj namreč deluje kot podružnica pri OŠ Stična.

J. A.