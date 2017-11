Kdo lahko parkira na novem parkirišču pri OŠ Šentjernej?

Kdo in koliko časa lahko parkira na modrih parkiriščih pri OŠ Šentjernej? Table, ki bi pojasnjevala tamkajšnji prometni režim, nismo opazili. (Foto: J. A.)

Šentjernej - Težave s parkiranjem nas pestijo na vseh koncih. Te se ne pojavljajo le v velikih mestih, temveč tudi v krajih, kakršen je Šentjernej. Ključno je njihovo učinkovito reševanje.

Pri OŠ Šentjernej imajo zadnji dve leti novo parkirišče. To naj bi bilo namenjeno staršem, ki otroke pripeljejo v šolo, a dogajalo se je, da so ga s svojimi vozili zasedli zaposleni v šoli in vrtcu. Saj ne da ne bi imeli kje parkirati, a tista parkirišča so pač najbližja šolski stavbi.

Starši so se obrnili na medobčinski inšpektorat in redarstvo, predlagali so, da bi tam uredili t.i. modro cono, pobuda pa je prišla tudi do šentjernejske občine. Pred šolskimi počitnicami je direktor občinske uprave Samo Hudoklin vodstvo šole opozoril, da so tisto parkirišče asfaltirali predvsem zato, »da bodo starši otrok varno parkirali vozila in predali otroke v šolo oziroma vrtec, in ne, da bo parkirišče namenjeno parkiranju zaposlenih, tako osnovne šole kot tudi vrtca.«

Omenil je, da so lani ravno zaradi tega dodatno zarisali črte na starem delu parkirišča, mesta za avtobuse pa prestavili tik ob stadion.

Hudoklin je takrat še dodal, da bodo sicer primorani označiti modro cono na novem parkirišču. Rečeno – storjeno. Zdaj je na novem parkirišču z modro barvo označenih osem parkirnih prostorov. S tem ni nič narobe, marsikje je tako. A kaj, ko ni popolnoma jasno, kakšen režim velja za ta parkirišča, saj nikjer ni posebnega znaka, na katerem bi to pisalo.

Občinska svetnica Viktorija Rangus je na občino naslovila svetniško vprašanje na to temo. »V katerem odloku je zapisano, da so parkirni prostori le za starše?« jo je med drugim zanimalo. Iz njenega vprašanja je razvidno, da naj bi občinsko redarstvo tam pisalo kazni. Iz odgovora občinske uprave je mogoče sklepati, da navedba glede kazni redarstva ne drži, o pravni osnovi glede modre cone pa niti besedice. V odgovor so skopirali zgolj dopise direktorja občinske uprave in redarstva.

Seveda nas je iz prve roke zanimalo, kaj je s tistimi parkirišči, kdo in koliko časa lahko tam parkira in kaj je s kaznimi, zato smo se obrnili na vodstvo občine in medobčinski inšpektorat.

"Parkirišča, ki so pri OŠ označena z modro barvo, trenutno niso rezervirana za kratkotrajno parkiranje. Za te parkirne prostore je namreč prišla pobuda, da se rezervirajo za namen dovoza otrok v šolo v jutranjem času ter odvoz otrok po pouku. Večina parkirišč je večji del dneva zasedenih, zato so za naveden namen neuporabna. Del parkirišča smo označili z modro barvo ob rednem letnem vzdrževanju talne signalizacije, vendar s tem še ni spremenjen režim parkiranja, saj je potrebna še vertikalna signalizacija, ki označuje omejitve, potreben pa je še sprejem odloka na občinskem svetu," je sporočil Janez Hrovat iz oddelka za komunalno in cestno infrastrukturo na šentjernejski občini.

Torej, zaenkrat na tistem parkirišču lahko parkirajo vsi, brez omejitev, ko bo občinski svet sprejel odlok, da je tam modra cona, pa bo situacija drugačna.

