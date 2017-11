Drevo padlo na avto; pomoč prepozna

10.11.2017 | 07:00

Včeraj ob 15.47 uri je na cestnem odseku Log – Impoljca, občina Sevnica, drevo padlo na avtomobil. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji in vlečni službi, počistili cestišče ter prepeljali lažje poškodovano osebo v ZD Sevnica.

Pomoč žal prepozna

Minulo noč ob 0.11 so v Ulici Talcev v Mokronogu gasilci PGD Mokronog oživljali občana do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. Obolela oseba je kljub hitri intervenciji umrla.

Nevarna najdba

Ob 9.39 je občan v bližini naselja Stojanski vrh, občina Brežice, našel protipehotno mino nemške izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije sta nevarno najdbo odstranila in uskladiščila do uničenja.

Čistili ceste

Ob 13.50 je bil na cesti od Zagorice do odcepa za naselje Volčja Jama v občini Trebnje razlit naftni derivat. Gasilci PGD Trebnje in Veliki Gaber so cesto sprali z vodo in čistilnim sredstvom.

Ob 14.38 je bil na cesti od Žužemberka do naselja Reber v občini Žužemberk razlit naftni derivat. Delavci iz cestnega podjetja Dvor so cesto posuli z vpojnim sredstvom. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so cesto sprali z vodo in čistilnim sredstvom.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnjeobvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Migolica, Migolska Gora in Cirnik - Ravne, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Enako obvestilo velja za vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Brezje - Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem v občini Mokronog-Trebelno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2 1992.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC 2 na izvodu Madronič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Brežice med 7. in 8. uro ter med 14. in 15. uro na območju TP Globoko šola in med 8. in 14. uro na območju TP Mali vrh, Mali vrh Dobrava, Globoko Dobrava, Globoko vas, Piršenbreg, Globoko rudnik, Sveta Barbara, Dedni vrh, Blatno 2, Sveti Jakob, Špičak, Suhadol in Suhadol potok; ter na področju nadzorništva Krško mesto med 13. in 15. uro na območju TP Žlapovec izvod P.S.O. Dijaški dom.

M. K.