Na sistematski pregled z učitelji ali starši?

10.11.2017 | 08:55

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Slovenske osnovne šole že desetletja vozijo otroke na sistematske preglede in obvezna cepljenja. Sistem je utečen, vendar nekatere starše skrbi, da se bo po novem ukinila dosedanja praksa. Ravnatelj osnovne šole Prebold se je namreč nedavno odločil, da šola otrok ne bo več vozila na sistematske preglede, javnost pa se zaskrbljeno sprašuje, ali bo njegova samovoljna odločitev sprožila plaz tudi na drugih šolah.

Kot je dejal, sistematski pregledi niso v izobraževalnih programih in bi se morali izvajati v dnevnih dejavnosti. Po njegovih besedah učitelji niso servis za zdravstvene dejavnosti, poudaril pa je še dve stvari. Zaradi velikega števila otrok v čakalnicah se je pojavil hrup, kar je zmotilo zdravnike, ki so učiteljem očitali, da otrok ne morejo umiriti. Težave so bile tudi, ker nekateri starši niso dovolili cepljenj. Ravnatelj meni, da so sistematski pregledi otrok dolžnost staršev in morajo tako ti poskrbeti, da so opravljeni.

ŠOLE MORAJO SODELOVATI Z ZDRAVSTVENIMI DOMOVI

Ali mu bodo sledili tudi na preostalih šolah, za zdaj sicer še ni jasno, saj ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nima evidence, kakšne prakse vodijo posamezne osnovne šole. Na naše vprašanje, ali so šole dolžne voziti otroke na sistematske preglede, so z ministrstva odgovorili, da zakon o osnovni šoli v 13. členu pravi, da mora osnovna šola sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. »Sodelovanje šol in zdravstvenih domov v praksi poteka dobro in na različne načine. V zadnjih letih starši vedno bolj izražajo željo, da bi pri teh pregledih sodelovali. Na želje staršev nas opozarjajo tudi ravnatelji. Na podlagi vseh opozoril je nujno, da skupaj ponovno razmislimo o odprtih vprašanjih. V tem času šole prosimo, da sodelovanje med njimi in zdravstvenimi zavodi poteka kot običajno,« so še zapisali.

POZIV K UREDITVI RAZMER

Predstavniki svetov staršev osnovnih šol, povezani v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), v sporočilu za javnost ugotavljajo, da zakon v zgoraj omenjenem členu predpisuje, da se sistematski pregledi izvedejo v sodelovanju med osnovno šolo in zdravstvenimi zavodi. »Izrecno je predpisano, da osnovna šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi. Glede na zapis z besedico mora gre torej za predpisano obvezo šole,« menijo v ZASSS, kjer pozivajo ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter za zdravje k ureditvi razmer. Po njihovem neustrezna izvedba sistematičnih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli v posameznih primerih že lahko pomeni kršitev ustavnih pravic otrok do zdravja, če se področje ne bo uredilo, pa lahko nastane širši javnozdravstveni problem, so zapisali.

Tudi v Zvezi prijateljev mladine Slovenije z zaskrbljenostjo spremljajo problematiko. Na ministrstvu za zdravje pa poudarjajo, da izvajanje sistematičnih pregledov otrok in šolarjev v Sloveniji poteka zelo dobro, saj realizacija sistematskih pregledov glede na plan v nobeni območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2016 ni bila nižja kot 97,64 %.

Celoten članek je objavljen v aktualni 45. številki Dolenjskega lista.

Rok Nose