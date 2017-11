Za odstranitev Ekosistemov se bodo borili z vsemi sredstvi, tudi z državljansko nepokorščino

10.11.2017 | 09:30

Zbranim v dvorani so govorili (z leve): Franc Plut, dr. Anton Olaj, Zdravko Sančanin, Jože Špendal in Aleš Plut. (Foto: M. Ž.)

Straža - Civilna iniciativa občani brez meja Zalog-Loke in Regijsko društvo ekološkega gibanja Ivančna Gorica so po dobrih treh mesecih od uničujočega požara v obratu družbe Ekosistemi v Zalogu na sinočnji okrogli mizi v straškem kulturnem domu znova poudarili, da zahtevajo ukinitev dejavnosti predelave odpadkov in odstranitev družbe iz Zaloga, kar je tudi ena od zahtev peticije, ki jo je do zdaj podpisalo že okoli 5000 ljudi. Za to se bodo borili z vsemi sredstvi, tudi z državno nepokorščino, če bo potrebno, je dejal Franc Plut, predstavnik civilne pobude Zalog-Loke.

S prstom so med drugim pokazali na neustrezen odnos odgovornih državnih organov pri izdaji okoljskih in uporabnih dovoljenj. Med drugim so opozorili, da ljudje na najvišjih mestih, tudi predsednik vlade Miro Cerar, svojih obljub do zdaj še niso uresničili. Okroglo mizo pa so, kot je povedal Plut, sklicali zato, da ljudem osvežijo spomin, kakšna katastrofa se je tu zgodila, da jih seznanijo, kaj so do tega trenutka dosegli, kako je dolga leta civilna družba opozarjala na škodljivo delovanje podjetja Ekosistemi, kakšna zagotovila so dobili in kaj jih čaka v prihodnje.

Potrdil je, da so nedavno prejeli tudi obvestilo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekosistemi. »Sicer še ni pravnomočno, a nam vliva nek določen optimizem, da se zadeva odvija v tisto smer, v katero so nas ljudje s 5000 podpisi pod štiri zahteve, tudi obvezali,« je dejal Plut in opozoril, da se sanacija odvija prepočasi.

Okrogli mize so se udeležil tudi straški župan Dušan Krštinc, ki je pojasnil, da je Agencija RS za okolje občino konec oktobra obvestila, da so podjetju Ekosistemi odvzeli okoljevarstveno dovoljenje in da odločba še ni pravnomočna. V začetku novembra pa so dobili še dopis ministrstva za okolje in prostor o poteku sanacije požarišča, v katerem so navedeni podatki, da je na tistem območju 2000 ton ožganih in 2000 ton preostalih odpadkov, kar je po njegovem mnenju občutno premalo, odpeljano pa 46 ton odpadkov.

Na občini pripravljajo tudi spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje gospodarske cone Zalog, tako da tam ne bo več dovoljena dejavnost predelave odpadkov. Predlog so že poslali nosilcem urejanja prostora in od njih dobili smernice, dopolnjeni osnutek OPPN-ja pa bodo po županovih besedah javno razgrnili v treh tednih do enega meseca.

Na okrogli mizi so predstavniki civilne družbe tudi povedali, da so na Evropsko komisijo poslali pritožbo zoper Republiko Slovenijo zaradi določenih napak v zakonodaji, ki so nastale zaradi slabega prenosa evropskih direktiv v naš pravni red in so se pokazale v primeru Ekosistemov. Tu se je zelo angažiral dr. Anton Olaj.

Vsi so se tudi iskreno zahvalili vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali v boju z ognjenimi zublji julija letos, pa tudi vsem, ki so po tem sodelovali pri prizadevanjih civilne iniciative. »Vsem najlepša hvala. A glavne bitke šele prihajajo in vanje bomo morali biti vključeni vsi. Brez ljudi ni nič!« je ob zaključku poudaril Franc Plut.

M. Ž.

