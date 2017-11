Trčila v kolesarja; zasegli ukraden avto

10.11.2017 | 10:40

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Včeraj dopoldne so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči v Brestanici. Po ogledu kraja in zbiranju obvestil so ugotovili da je nesrečo povzročila 51-letna voznica, ki je v križišču trčila v 73-letnega kolesarja. Lažje poškodovanega kolesarja so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico. Povzročiteljici nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

Vozil pod vplivom alkohola

Okoli 19. ure so policisti na Dvoru ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,03 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kršitelju zasegli avtomobil

Med kontrolo prometa v Črnomlju so policisti okoli 19. ure ustavili 48-letnega voznika osebnega avtomobila, ki sprva ni upošteval znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je i mel 0,52 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V kraju Šmaver na območju Trebnjega je popoldne nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in povzročil za okoli 1400 evrov škode.

Med 17. in 19. uro je v Brestanici neznanec skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit. Lastnike je oškodoval za 800 evrov.

Zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod Slovenska vas je v noči na petek na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Luksemburga. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila Volkswagen golf. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil ukraden na Nizozemskem. Vozilo so 25-letnemu državljanu Hrvaške zasegli in z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

S. G.