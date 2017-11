Zakaj so semiški učenci pod državnim povprečjem?

10.11.2017 | 12:50

Semič - Semiški svetniki so na včerajšnji 22. redni seji obravnavali 14 točk dnevnega reda. Največ časa pa so se svetniki zadržali od razpravi o letnih delovnih načrtih v lanskem in letošnjem šolskem letu v semiški osnovni šoli. Že nekaj let pri svetnikih buri duhove nacionalno preverjanje znanja (NPZ), kjer so semiški osnovnošolci pod državnim povprečjem. Ravnateljica Andreja Miketič je pojasnila, da tretjina učencev dosega nadpovprečne rezultate, dve tretjini pa sta pod državnim povprečjem. Po njenem je to povezano s socialno strukturo družin, saj naj bi bili v socialno šibkejših družinah tako starši kot otroci manj motivirani za učenje.

V odboru za družbene dejavnosti se s to razlago niso strinjali, saj obstajajo v Sloveniji šole, ki so v slabšem socialnem okolju kot semiška, a učenci na NPZ dosegajo boljše rezultate. Predlagali pa so, da pri NPZ uvedejo ukrepe in eden od teh bo gotovo tudi, da bodo vpisovali tudi ocene, dosežene na NPZ.

Na včerajšnji seji so v prvi obravnavi sprejeli tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Črmošnjice in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest. V drugi obravnavi pa so sprejeli predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini. Direktor RIC Bela krajina Peter Črnič in Kristian Asani pa sta predstavila uspešno delovanje podjetniškega inkubatorja in coworkinga. Sprejeli so tudi poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za minulo in tekoče šolsko leto v Glasbeni šoli Črnomelj.

Za zaključek se je prišla svetnikom zahvalit dr. Boža Vogel Krakar, ki je ob nedavnem semiškem občinskem prazniku postala častna semiška občanka.

