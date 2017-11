Za direktorja Zavoda Novo mesto bodo predlagali Marjana Hribarja

Novo mesto - Na ponovljenem, drugem razpisu za direktorja Zavoda Novo mesto je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot smo poročali, dobila tri prijave. Po naših podatkih je komisija že opravila vse postopke in na svoji zadnji seji kot najbolj primernega izbrala Marjana Hribarja. S tem predlogom bo komisija, ki jo vodi podžupan Boštjan Grobler, občinski svet seznanila na naslednji občinski seji, ki bo 23. novembra. Direktorja novega zavoda morajo namreč potrditi občinski svetniki in svetnice.

Marjan Hribar prihaja iz Šmarjeških Toplic, svojo poklicno pot pa je začel leta 1994 v Termah Krka, kjer je bil med drugim vodja prodaje na tujih trgih in nato direktor marketinga. Leta 2005 je postal generalni direktor Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, sedem let kasneje pa Direktorata za turizem in internacionalizacijo, kjer je bil poleg razvoja turizma zadolžen tudi za izvajanje trgovinske politike in tujih neposrednih naložb. V tem času je bil tudi predsednik sveta Javne agencije SPIRIT ter predsednik Komisije za pospeševanje mednarodne menjave na SID banki. Maja 2015 se je zaposlil pri Svetovni turistični organizaciji v Madridu, sedaj pa je opravljal funkcijo direktorja podjetja Kompas Touristik na Dunaju.

Od leta 2009 opravlja tudi funkcijo predsednika Namiznoteniške zveze Slovenije, kjer so mu v začetku oktobra letos zaupali že tretji mandat. Pred tem je vrsto let uspešno igral in bil med drugim tudi državni prvak.

