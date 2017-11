Komunala Brežice na zemljevidu uglednih delodajalcev

10.11.2017 | 15:00

Foto: M.L., arhiv DL

Brežice - Na področju upravljanja s kadri je letos razpis za HRM projekte, ki poteka že petnajsto leto, nominiral Komunalo Brežice, kjer so zasnovali projekt »Celostni model sistema inovacij 3 x 12«, ki je avtorsko delo vodje sektorja splošnih služb Petre Grajžl in ga vpeljujejo v podjetje. Poleg brežiškega javnega komunalnega podjetja je letos nominirancev še šest: A1 Slovenija, Atlantic Grupa, Infinum, Lek, Optiweb in Špica International.

Kot so sporočili iz brežiške Komunale, so počaščeni že z nominacijo, " ki potrjuje, da širša slovenska javnost ceni njihove inovativne pristope ravnanja z ljudmi pri delu in hkrati brežiško Komunalo postavlja na zemljevid uglednih delodajalcev."

Predstavitev nominiranih HRM projektov in razglasitev zmagovalcev bo v sredo, 15. novembra, na HR&M konferenci v Ljubljani.

Dodajmo, da je javno podjetje Komunala Brežice na izboru Zlata nit prejelo nagrado za najboljšega zaposlovalca v kategoriji srednje velikih podjetij. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Osnovno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju, so še sporočili iz podjetja.

S. G.