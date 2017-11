Novomeška knjižnica bo sodelovala s Knjižnico slepih in slabovidnih

10.11.2017 | 19:15

Foto: arhiv DL

Podpisniki dogovora: direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Borut Novak, predsednica Združenja slovenskih splošnih knjižnic Vesna Horžen, podpredsednik Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) Igor Miljavec in Azra Seražin, tajnica ZDSSS. (Foto: arhiv MK)

Ljubljana, Novo mesto - V prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani je bil v sredo podpisan dogovor o sodelovanju med omenjeno knjižnico, Združenjem slovenskih splošnih knjižnic ter Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, podpis dogovora predstavlja nov pomemben mejnik pri delovanju knjižnice, katere temeljno poslanstvo je izvajanje osnovne knjižnične dejavnosti za slepe, slabovidne ter ljudi z drugimi motnjami branja, ki jo prepleta s koraki, ki bodo postopno pripeljali do boljših povezav s splošnimi knjižnicami ter do postopnega razvoja in koordinacije knjižnične dejavnosti, namenjene slepim in slabovidnim po vsej Sloveniji.

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne skladno z določbami Uredbe o koncesiji za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne in na podlagi koncesijske pogodbe poleg dejavnosti, ki jih izvaja kot društvena knjižnica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, izvaja tudi različne aktivnosti in storitve za izboljšanje pogojev za zagotavljanje dostopa do publikacij za slepe in slabovidne. Izvajajo knjižnično dejavnost v tehnikah, prilagojenih za slepe in slabovidne, ki je namenjena splošni vzgoji, izobraževanju, kulturi in razvedrilu različnih starostnih skupin uporabnikov, in jo knjižnica izvaja za in v sodelovanju z mrežo splošnih knjižnic v Republiki Sloveniji.

V knjižnici potekajo tudi različni kulturni in izobraževalni dogodki, namenjeni približevanju slepote in slabovidnosti splošni javnosti.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto se z dogovorom zavezuje, da bo Knjižnici slepih, ki prihodnje leto obeležuje 100-letnico obstoja in delovanja, predvsem nudila strokovno podporo in informacije pri izvajanju knjižnične dejavnosti v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne. "Poleg tega bosta knjižnici sodelovali na področju medknjižnične izposoje, medsebojnem obveščanju in izmenjavi informacij ter osveščanju javnosti o slabovidnosti in slepoti, še dodaja Bojana Medle iz osrednje novomeške knjižnice.

S. G.