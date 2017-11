FOTO: Bronaste novosti v parku znanih Suhokranjcev

Tri nove reliefe so odkrili (z leve prosti desni) : vodja sektorja za razvoj izobraževanja na šolskem ministrstvu Aleš Ojsteršek, predstavnica učencev Osnovne šole Prevole Nika Blatnik, dr. Mitja Ferenc, Jelka Mrvar, župan Franc Škufca, predstavnik učencev Osnovne šole Žužemberk Mohor Travnik in kiparka mag. Alenka Vidrgar.

Vsi trije zaslužni Suhokranjci, ki so dobili obeležje, so bili tudi zavzeti vinogradniki, zato jim je v spomin zapel Vinogradniški pevski zbor.

Žužemberk - Spominski park znanih Suhokranjcev v Žužemberku je bogatejši za nova obeležja, kajti danes so odkrili tri bronaste reliefe, na katerih so upodobljeni župnik in zgodovinar Alojzij Zupanc, prosvetitelj Franc Mrvar ter rodoljub in dekan Karl Gnidovec.

Žužemberška osnovna šola je že leta 1994 začela odkrivati znane Suhokranjce, projektu pa so se kasneje priključili tudi na prevolski osnovni šoli. Ideja je vzkalila kot zdravo seme v dobri zemlji, je na odkritju dejala Jelka Mrvar, nekdanja ravnateljica žužemberške osnovne šole in gonilna sila projekta, h kateremu je leta 2015 pristopila še občina in s skupnimi močmi je nastal park znanih Suhokranjcev. Z njim negujejo spomin na velike osebnosti iz domačega okolja, ki so živeli in delovali kot veliki redoljubi, pogumni, nadarjeni in srčni za dobrobit Suhe krajine ter so s svojim znanjem, voljo in delom prispevali k razvoju ne samo naše dežele, temveč tudi sveta.

»Danes bomo odkrili že četrto obeležje zaslužnim Suhokranjcem. Omenjeni trije so skoraj vse svoje življenje delali v in za Suho krajino. Vsi so rojeni Suhokranjci kmečkih korenin, ki so odraščali v revnih razmerah, a so z bistrim umom, znanjem, modrostjo in pogumom, gospodarnostjo in srčnim rodoljubjem veliko storili za njej napredek,« je dejala Mrvarjeva. Prav ti trije so zaslužni, da je Suha krajina dobila elektriko, vodovod, da so se zgradile ceste in mostovi. Še več, razvijali so gasilstvo, čebelarstvo in kulturo. Sodelovali so pri gradnji gasilskih domov in šol. Vsak od njih pa je napisal tudi knjigo. Po besedah Mrvarjeve naj bodo vzor mladim, ki bodo nosilci novih časov v Suhi krajini.

Žužemberški župan Franc Škufca je poudaril, da s tem projektom hočejo združevati in povezovati občane ter mlade učiti, da so v prejšnjih časih bili tudi Suhokranjci na vidnih položajih, čeprav so bili nekoliko zapostavljeni.

Naslednje leto načrtujejo odkritje še šestih reliefov. V Suhi krajini tako nastaja nov kulturni prostor, ki bogati njen zgodovinski spomin in krepi suhokranjsko identiteto.

