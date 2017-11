Županje in župani na srečanju z vodstvom novomeške policijske uprave

10.11.2017 | 17:30

Novo mesto - Dolenjski, posavski in belokranjski župani ter županje so se včeraj odzvali vabilu vodstva Policijske uprave Novo mesto in prvič v taki zasedbi spregovorili o varnostnih izzivih ter o tem, kako bi lahko sodelovanje še okrepili, je sporočila Alenka Drenik z omenjene PU. Direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin je na srečanju izpostavil pomen varnosti, ki je še posebej v sodobnem času in razmerah ena najbolj izpostavljenih dobrin. Kako zelo pomembna je, pa se zavemo šele v trenutku, ko je ta na preizkušnji.

Že več let je temeljno delo policistov, da v tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zagotavljajo in ohranjajo ugodne varnostne razmere. Županjam in županom so predstavili organiziranost Policijske uprave Novo mesto, pa tudi rezultate dela ter izzive za prihodnost. O varnostnih razmerah v posamezni občini in najbolj perečih težavah so spregovorili tudi gostje.

Po zaključenem posvetu so si ogledali Operativno komunikacijski center Novo mesto, kjer so jim predstavili delo policistov, ki sprejemajo klice na številko 113 in napotujejo policiste na kraje, kjer jih ljudje potrebujejo.

VARNOSTNI SOSVETI

Sicer po besedah Drenikove policisti lokalnih policijskih postaj na območju Policijske uprave Novo mesto zelo dobro sodelujejo z lokalnimi skupnostmi. Policisti vsako leto pozovejo občine k podaji predlogov prioritetnih nalog pri zagotavljanju varnosti in le-te po preučivi vključijo v letne načrte dela.

Za zagotavljanje večje varnosti so v številnih občinah ustanovili varnostne sosvete, v katerih sodelujejo predstavniki različnih institucij in skupaj s predstavniki policije ter lokalnih skupnosti iščejo rešitve za izboljšanje varnostnih razmer v skupnosti.

J. A., foto: PU Novo mesto

