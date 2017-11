S prenovljeno cesto poskrbeli za večjo varnost

11.11.2017 | 09:45

Grabrovec - Otvoritev 1,2 km prenovljene ceste med Berčicami in Grabrovcem je bila ena prvih prireditev ob metliškem občinskem prazniku, ki ga Metličani praznujejo 26. novembra. Prvi od 18 dogodkov, kolikor se jih je oz. se jih še bo v okviru občinskega praznika zvrstilo od 7. novembra do 9. decembra, je bila torkova javna obravnava odloka o razglasitvi enote Vuzemski plesi in igre v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena. Predvčerajšnjim pa so pripravili prireditev Moč humanosti, na kateri so se krvodajalcem zahvalili za njihovo humano delo. Osrednja prireditev ob občinskem prazniku, na kateri bodo podelili plakete občine in priznanja za delo na športnem področju, pa bo v petek, 24. novembra, v športni dvorani pri OŠ Metlika.

Trak na prenovljeni cesti proti Grabrovcu sta prerezala metliški župan Darko Zevnik in predsednik sveta krajevne skupnosti Grabrovec Martin Štubljar. Kot je obljubil Zevnik, bodo v prihodnosti nadaljevali z urejanjem cest v grabrovški krajevni skupnosti, a tudi drugod po občini, saj je cest, ki kličejo po popravilu, veliko. Štubljar pa je dodal, da tudi v prihodnje pričakujejo naložbe v krajevni skupnosti, ki je s 180 prebivalci ena najmanjših v občini, a se število prebivalcev povečuje. S posodobitvami pa poskrbijo, da je življenje krajanov prijetnejše, zato je prepričan, da se bo število prebivalcev še povečevalo.

Za kulturni program ob otvoritvi so poskrbeli grabrovški otroci.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

