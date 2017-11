Z vodovodom nič več odvisni od cistern

11.11.2017 | 15:20

Mirna Peč, Golobinjek - V Občini Mirna Peč zadnji dve leti pospešeno uresničujejo projekt suhokranjskega vodovoda. Gradijo nove cevovode na trasah dotrajanega vodovoda, nove povezave, gradijo ali posodabljajo vodovodne objekte, s čimer zagotavljajo trajnejšo in varnejšo vodooskrbo. Prihodnje leto bodo v sklopu projekta posegli tudi na območja, kjer javnega vodovoda še ni. Približuje se namreč gradnja vodovoda na višje ležečem delu Gorenjega Podboršta in v Golobinjeku.

V naslednjem letu bo tako vodooskrba urejena tudi na območju mirnopeške občine, kjer se nahaja več kot polovica občanov, ki še danes nimajo javnega vodovoda in morajo čakati na dobavo vode s cisterno in se pri tem srečujejo tudi s težavami, je poudaril Andrej Kastelic iz mirnopeške občinske uprave.

»Gradnja od Gorenjega Podboršta do novega vodohrana pri cerkvi Sv. Uršule na vrhu Golobinjeka bo pretežno potekala po cesti. Sočasno z izgradnjo glavnega cevovoda se bodo izvajali tudi individualni priključki. Na cevovod pa se bodo priključevale ne le stanovanjske hiše, temveč tudi vikendi in zidanice, ki so bivalne in se nahajajo v neposredni ali relativni bližini načrtovanega vodovoda. Širše območje Golobinjeka se bo z vodovodom opremljalo naknadno, po zaključenem projektu,« je pojasnil.

V naslednjih dneh bo občina lastnike triinšestdesetih objektov ob vodovodu povabila, da pristopijo k izvedbi priključkov sočasno z izgradnjo glavnega vodovoda, saj so, kot je dejal Kastelic, skladno z državno Uredbo o oskrbi s pitno vodo in občinskem Odloku o oskrbi s pitno vodo zavezani, da se priključijo na vodovod po zaključku njegove izgradnje.

»Lastnike pri tem čakajo stroški priključitve, ki jih bodo plačali izvajalcu, in komunalnega prispevka, ki ga plačajo občini. Naj poudarim, da so se občine vključene v projekt suhokranjskega vodovoda z izvajalci in s Komunalo Novo mesto dogovorile za popust, če bodo za priključek poskrbeli hkrati z gradnjo glavnega vodovoda. Če pa bodo s priključitvijo odlašali do zaključka gradnje in bo ga bo takrat k tem pozvala novomeška Komunale Novo mesto, popusta ne bodo mogli uveljaviti,« je izpostavil Kastelic.

Da bodo postopki pred in med samo gradnjo potekali čim bolj enostavno, bo občina lastnike v že omenjenem povabilu podrobno seznanila o načinu pridobitve vodovodnega priključka, drugih ugodnostih sočasne izvedbe priključkov in kako ravnati v primeru, če bi priključek morebiti moral čez zemljišče soseda.

Suhokranjski vodovod je v tem in prihodnjem letu osrednja in tudi največja naložba mirnopeške občine, ki si je za prednostno nalogo že ob ustanovitvi postavila zagotovitev kakovostne pitne vode za vse prebivalce. Mirnopeški del tega obsežnega projekta petih občin je vreden 4,4 milijone evrov (brez DDV), od tega bodo sami prispevali milijon.

M. Žnidaršič