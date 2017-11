Danes na popotovanje po Levstikovi poti

11.11.2017 | 08:45

Za Levstikovo pot pohodniki v povprečju potrebujejo pet ur. (Foto: J. A. arhiv DL)

Litija, Čatež - Martinova sobota je, kar pomeni, da danes poteka popotovanje po Levstikovi poti, pohod, ki je nastal na podlagi literarne predloge. Gre za že 31. izvedbo okoli 22-kilometrsega pohoda, ki se začne v Litiji oz. Šmartnem pri Litiji in konča na Čatežu. Glede na ugodno vremensko napoved organizatorji upravičeno pričakujejo dober obisk.

Popotovanje iz Litije do Čateža ali Levstikova pot je pohodniška pot urejena po potopisno-programskem spisu, delu slovenskega pisatelja Frana Levstika iz leta 1858. Delo je pomembno zaradi slovstvenega programa, ki ga je Levstik vpletel v opisovanje potovanja med Litijo in Čatežem.

Organizatorji, ki so se tudi letos več mesecev pripravljali na pohod, so sporočili, da bo start (na Valvasorjevem trgu v Litiji in pred kulturnim domom v Šmartnem pri Litiji) odprt med med 6. in 9. uro. Posebnost tega pohoda je, da se po prvih kilometrih razcepi na dve trasi (severno in južno), obe pa imata cilj na Čatežu.

Tam domačini pod taktirko Turističnega društva Čatež pripravljajo Razhodnjo, zaključno prireditev. Ta se bo na osrednjem trgu začela ob 13, ko bo zbrane nagovoril vsestranski kulturnik Stane Peček, novopečeni 80-letnik iz Mokronoga, na Čatežu se bo zbranim pridružil tudi minister za kulturo Tone Peršak.

J. A.