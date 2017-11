3. mesto med izletniškimi kraji Šentjerneju z Drčo

11.11.2017 | 10:45

Šentjernej je med drugim zna po konjih. Na sliki lipicanci. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Na vseslovenski akciji Turistične zveze Slovenije (TZS) Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki je potekala že 26. leto, je nedavno v Kranjski Gori priznanje prejel tudi Šentjernej z Drčo.

Župan Radko Luzar in podžupan Janez Selak sta se udeležila zaključne slavnostne prireditve v Nordijskem centru Planica, na kateri je TZS podelila Šentjerneju z Drčo priznanje za 3. mesto v kategoriji izletniški kraji.

Kot pravijo v obrazložitvi, je Šentjernej kraj, kjer častijo petelina, konje in cviček. Izpostavljajo, da je Šentjernej urejen in čist kraj, ki je hkrati občinsko in upravno središče. Komisija izpostavlja urejen trg in kulturni center s knjižnico, posvečen Primožu Trubarju. Izstopa urejena industrijska cona z vodometom in parkiriščem. Dodana vrednost kraja so športna igrišča. V neposredni bližini je Drča, kjer se nahaja znameniti kartuzijanski samostan Pleterje - ob vhodu je trgovina lokalnimi spominki, v bližini pa muzej na prostem, ki predstavlja ljudsko arhitekturo lokalnega okolja. Pečat turizma poleg zidanic, Kobilarne Hosta, Rangusovega mlina in turističnih kmetij dajejo tudi dogodki s 100-letno tradicijo, kot so blagoslov konj za Štefanovo, konjske dirke in Šentjernejski sejem. Množično obiskane so tudi kulturne, športne in zabavne prireditve v času Jernejevega, prvomajsko srečanje na Javorovici in majska romanja v Novi Lurd.

Na občini so priznanja TZS veseli, saj so bili uspešni v veliki konkurenci - v tekmovanju so se pomerili številni kraji in drugi sodelujoči – z osrednjim poslanstvom urejanja in ohranjanja okolja v okviru zelenega turizma in trajnostnega razvoja. V vsaki kategoriji so bili trije nominiranci. V akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki je v dobrih dveh desetletjih prerasla v vseslovensko gibanje, sodeluje že več kot dve tretjini slovenskih občin, tudi v najbolj odmaknjenih delih države. Projekt omogoča tudi sodelovanje na mednarodnem tekmovanju najlepše urejenih evropskih mest in vasi Entente Florale.

Slovenija je iz leta v leto čedalje bolj urejena, k čemur zelo prispevajo prav turistična društva z več kot 40 tisoč člani in drugi sodelavci s prostovoljnim delom. V šentjernejski občini delujejo tri turistična društva: šentjernejsko, vrhpoljsko in TD Zvon iz Gradišča, nepogrešljiva je Zelena ekipa Šentjerneja z zagnanimi posamezniki idr.

L. Markelj