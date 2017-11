FOTO: Dolenjsko martinovanje – naj postane tradicija!

11.11.2017 | 11:45

Novo mesto - Na gradu Grm je sinoči potekalo 2. Dolenjsko martinovanje, na katerem so se predstavila številna vinogradniška in druga društva. Tam je bilo Društvo praženega krompirja Log Sevnica, društva vinogradnikov Janez Trdina, Podgorje, Trška gora in Grčevje, pa Vina Zajc, Vinarstvo Jarkovič in Vinarstvo Opara, Vinska klet Bajnof, društvo Srce Dolenjske in društvo Trškogorsko srce idr. Letos mineva 120 let od deželne vinske kleti Grm in zbrani so menili, da je mogoče prišel čas, da se na takšni lokaciji rodi nova tradicija - jesensko srečanje ljubiteljev vina, ko se ta iz mošta spremeni v rujno kapljico. Za hrano je skrbelo podjetje M&P catering, ki je pripravilo mlince, pražen krompir, klobase, dušeno rdeče zelje, kislo zelje ipd., manjkal ni niti pečen kostanj.

Blagoslov mošta je opravil prelat dr. Janez Gril, program so popestrile še Novomeške mažorete skupaj z Mestno godbo, za glasbo pa je poskrbel ansambel Pogum. Obiskovalce je nagovoril tudi župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, seveda ni manjkala niti letošnja cvičkova princesa Dragica Ribič.

Kaj pravi o svojem poslanstvu in dosedanjem delu v vlogi princese ter podrobneje o sami prireditvi pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. M.

Galerija