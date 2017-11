Ob prazniku prvič tudi domači simfoniki

11.11.2017 | 13:20

Pod taktirko Franca Lipovška, učitelja trobil na Glasbeni šoli Sevnica, se je sinoči predstavil simfonični orkester šole. (Foto: B. B.)

V imenu nagrajencev se je zahvalila ravnateljica OŠ Sava Kladnika Mirjana Jelenič. (Foto: B. B.)

Sevnica - V Športnem domu Sevnica je bila sinoči osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so podelili tudi priznanja občine za leto 2017.

Grb Občine Sevnica je prejela Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, prejemnika zlate plakete pa sta Štefan Teraž in Marija Kralj. Srebrno plaketo so podelili Srednji šoli Sevnica, Turističnemu društvu Tržišče in Antonu Bobiču, listini občine pa Vidku Močivniku in Božidarju Možicu.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil profesor verouka na Slovenski gimnaziji v Celovcu in humanitarec, ki pomaga revnim otrokom in mladim v Etiopiji, Boštanjčan mag. Jože Andolšek.

Obiskovalci, ki so dvorano in galerijo napolnili do zadnjega kotička, so si po uvodnem pozdravu župana Srečka Ocvirka ogledali 20-minutni film o delu in življenju občine v minulem letu, poslastica večera pa je bil kulturni progam sta se predstavila pihalni in prvič tudi simfonični orkester Glasbene šole Sevnica ter združeni pevski zbor osnovnih šol Blanca, Boštanj in Tržišče. Nastopili so tudi Godba Sevnica in mažorete Društva TRG Sevnica, osrednjo slovesnost pa si je bilo možno v živo ogledati tudi preko spletnega prenosa.

Prireditev sta povezovala Tanja Žibert in Ciril Dolinšek.

B. B.

