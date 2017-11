Na Liscu blagoslovili novo kapelico

11.11.2017 | 19:00

Člani gradbenega odbora: Anton Trlep, Franc Mulh, Alojz Špec in Mirko Zupančič.

Nova kapelica je posvečena Mariji Brezmadežni.

Blagoslovila sta jo župnika Florijan Božnar in Miloš Košir.

Lisec - Na vinogradniškem območju Lisec je bilo danes še posebej slovesno. Na Zgornji poti so blagoslovili na novo postavljeno kapelico, ki je posvečena Mariji Brezmadežni. »Potrebno je ohranjati našo kulturo in tudi vero, kamor spadajo tudi cerkvene kapelice. Kdor ne spoštuje preteklosti, nima svetle prihodnosti,« je na krajši slovesnosti dejal eden izmed članov gradbenega odbora pri gradnji kapelice Alojz Špec in se v isti sapi zahvalil tudi vsem donatorjem.

Prvotna kapelica je bila v zelo slabem stanju, zato so se pred sedmimi leti začele prve aktivnosti glede postavitve nove. Leta 2015 so vendarle začeli z gradnjo, ki se je zaključila pred mesecem dni. Nad njo so poleg Špeca bdeli še Anton Trlep, Franc Mulh in Mirko Zupančič, po svojih zmožnostih pa so jim pomagali tudi ostali okoliški prebivalci. »Ves trud, delo in donacije so vaša dobrota, zato je ta kapelica svetišče vseh nas tukaj, popotnikov in romarjev, ki se bodo tukaj ustavljali,« je povedal Zupančič.

Da so postavili tako lepo kapelico, je vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tem, čestital tudi nekdanji župnik župnije Dobrnič Florijan Božnar in ob tem dodal: »S tem ohranjamo spomenike, ki so tukaj od nekdaj in ki so kazali vernost prejšnjih rodov. Tukaj je bila na pol podrta kapelica, ki je ni bilo vredno obnavljati.« V primerjavi s staro kapelico je nova nekoliko drugače obrnjena, območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine pa je tudi priporočila, da v gradnjo vključijo čim več naravnega kamna iz okolice, kar so tudi storili.

Kapelica je bila zgrajena s pomočjo pridnih rok vinogradnikov in donatorjev, ki so prepričani, da bo Marija čuvala to vinsko gorico in vse njene vinogradnike vodila po božji poti.

Besedilo in fotografije: R. N.

