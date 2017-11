FOTO: Na Levstikovi poti 15 tisoč pohodnikov, pa tudi šest kolesarjev na ponijih

11.11.2017 | 20:10

Litija, Čatež - Prijetno vzdušje na poti, pa tudi na cilju - na Čatežu - je zaznamovalo letošnje, 31. popotovanje po Levstikovi poti. Jutro je bilo v Litiji in Šmartnem pri Litiji megleno, a že po kakšni uri ali dveh je vse tiste, ki so se odločili za ta literarni pohod, ogrelo tudi sonce. Glavni organizator Rudi Bregar je na zaključni prireditvi, ki se uradno imenuje Razhodnja, najprej povedal, da je letos za svoje delo prejel Bloudkovo nagrado, to je najvišje državno priznanje na področju športa, in ob tem poudaril, da si te nagrade zaradi 30-letnega dela na Levstikovi poti ni zasluži le on, ampak vsi domačini ob trasi ter vsi pohodniki in pohodnice, ki dolga leta hodijo na Levstikovo potovanje. Po njegovih podatkih se je letos na pohodu zbralo kar okoli 15 tisoč ljudi. Posebej je med udeleženci izpostavil Boštjana Ceglarja, ki je na invalidskem vozičku prepeljal vso pot.

Tone Peršak in Stane Peček

Zbrane je pozdravi tudi minister za kulturo Tone Peršak, tokratni slavnostni govornik pa je bil vsestranski kulturnik iz Mokronoga Stane Peček. Prav on je kar nekaj let pisal scenarije tudi za Razhodnjo (zdaj ga je nasledil mladi Čatežan Luka Bregar). Peček je znan po tem, da je poln idej in tudi tokrat je izpostavil eno od njih.

Na Razborah je Jože Zupančič pohodnikom razkazal sušilnico sadja.

Pohod je nastal po potopisu Frana Levstika, ki je to pot prehodil pred 160 leti, delo je izšlo leta 1858. "To je priložnost, da bi morda že prihodnje leto ravno na tem kraju, na Razhodnji, podelili kakšno Levstikovo nagrado. Imamo tri, štiri nagrade v Sloveniji in eno na primer bi lahko podelili tukaj," je rekel Peček. Če bo njegov predlog obrodil sadove, bo jasno čez leto dni.

Pozdravnih nagovorov je bilo kar nekaj, množico pa so predvsem navdušili nastopi glasbeni in plesni nastopi.

Seveda je uradnemu delu sledilo martinovanje, na katerem ni manjkalo ne vina ne dobre hrane, ne glasbe, ne sproščenega vzdušja. Da alkohol in volan ne gresta skupaj, so pod okriljem akcije Čista nula, čista vest opozarjala dekleta iz Zavoda Varna pot, za nekaj trenutkov se jim je pridružila tudi gostja martinovanja na Čatežu, vinska kraljica Maja Žibert.

DVE ZANIMIVOSTI



Jože Dimec

Med množico smo danes opazili Jožeta Dimca s Trebanjskega Vrha, ki je ponosno razkazoval čvrstega jurčka. "Ob poti sem ga našel," se je pohvalil in se po gobarsko izognil pojasnilu, kje točno ga je odtrgal.

S poniji na Čatež

Veliko pozornosti je pritegnila šesterica mladeničev, za katere se je izkazalo, da prihajajo iz Litije in Šmartnega pri Litiji, v večini gre za sodelavce, zaposlene v družbi Kopit v Šmartnem pri Litiji. Fantje so se namreč na Čatež pripeljali kar na legendarnih ponijih. Seveda smo izvedeli, da brez težav ni šlo, saj se je enemu od njih med potjo zlomilo pedalo, a so zagato hitro rešili z nadomestnim kolesom.

ZIDANICE DAJEJO "ŽMOHT"

Na osrednji prireditvi še zdaleč niso bili vsi, ki so ta dan prišli na pohod, namreč veliko jih je na cilj prišlo sredi popoldneva, saj so se na pot odpravili nekoliko kasneje ali pa so se zadržali v kateri od mnogoterih zidanic ob poti, kjer se je bilo mogoče okrepčati.

Ja, te zidanice so posebno poglavje in dajejo "žmoht" temu pohodu. Tako so znali povedati pohodniki, ki se leto za letom vračajo v te kraje.

"Lahko bi bil že zdavnaj na cilju, a to bi bilo brez veze. Ta pohod je namenjen druženju, pogovoru, zabavi ob poti. To je tisto, zaradi česar prihajam sem že 15 let," je rekel eden od njih, ki je bil sredi popoldneva še kakšnih pet kilometrov od cilja.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

