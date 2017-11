Nova čistilna naprava do naslednje jeseni?

12.11.2017 | 11:00

Čistilna naprava v Dolenjskih Toplicah (Foto: R. N., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - Zgodba o novi čistilni napravi v Dolenjskih Toplicah ima že dolgo brado. Leta čakanja na vedno znova obljubljene razpise za sofinanciranje, ki jih ni in ni bilo, so na občini izrabili, da so preučevali, kakšna čistilna naprava bi bila najbolj primerna, a so na koncu zaradi odločbe inšpektorja morali ugrizniti v to kislo jabolko tudi brez tega.

Pred meseci so tako razpisali natečaj za projektiranje in izgradnjo sodobne čistilne naprave za 4000 populacijskih enot (PE) na ključ ter tudi izbrali izvajalca, eden od neizbranih ponudnikov pa je vložil zahtevek za revizijo in premaknil začetek gradnje za nekaj mesecev. Na razpisu je zmagalo podjetje Esotech iz Velenja, ki je bilo najugodnejše in je ponudilo ceno 860 tisoč evrov, in ima, kot je dejal domači župan Jože Muhič, z izbrano tehnologijo MBBR izkušnje.

Odločitev revizijske komisije na občini pričakujejo v treh tednih, so se pa, kot je dejal župan, sestali z vlagateljem revizije in po pogovoru ugotovili, da njegova zahteva po reviziji niti ni tako iz trte zvita. »Torej, čakamo na odločitev, ki jo bomo seveda upoštevali, kakršna koli bo ta že bila. Sicer pa je v razpisnih pogojih rok za izvedbo od podpisa pogodbe do tehničnega prevzema 300 dni,« je še dodal.

M. Ž.